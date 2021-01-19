  • مباشر
اللغة

جنرال أميركي يحذر من جلب المتظاهرين أسلحتهم أمام الكونغرس

210115123502-lt-general-russel-honore-file-2005-large-169
210115123502-lt-general-russel-honore-file-2005-large-169
ترمب

جنرال أميركي يحذر من جلب المتظاهرين أسلحتهم أمام الكونغرس

الجنرال المتقاعد يدعو لتغيير القواعد حتى لا يتمكن المحتجون من حمل أسلحة طويلة إلى الكابيتول

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال الجنرال المتقاعد الذي تم اختياره لقيادة مراجعة الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي يوم الأحد 6 يناير إن القواعد بحاجة إلى تغيير، حتى لا يتمكن المحتجون من حمل أسلحة طويلة إلى الكابيتول.

وأضاف الجنرال المتقاعد راسل أونوريه: "لا يمكن أن يظهر متظاهرون في مبنى الكابيتول بأسلحة طويلة المدى. حقك في التعديل الأول لا يمنحك الحق في حمل بنادق إلى مظاهرة هذا يربك الشرطة ويخيف الناس تذكر أن أحد أهداف الإرهابي هو التخويف، إن لم يكن التسبب في ضرر عنيف".

واختارت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أونوريه يوم الجمعة لقيادة مراجعة أحداث الشغب القاتلة في الكابيتول والتي ستركز على "البنية التحتية الأمنية والعمليات والإجراءات المشتركة بين الوكالات والقيادة والسيطرة".

من سوشيال ميديا ترمب من "بيت الشعب".. السيدة الأولى تودع الأميركيين برسالة حب وسلام

وقال أونوريه أيضًا إن السلطات يجب أن تعمل على تحديد "الأشخاص ذوي النوايا الإرهابية" قبل وصولهم إلى مبنى الكابيتول.

وعزز المسؤولون الأمن في واشنطن العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل (DOJ) من المظاهرات المحيطة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن هذا الأسبوع.

وقال أونوريه أثناء ظهوره في "The Sunday Show" مع جوناثان كيبهارت على MSNBC. "تعريف الإرهاب هم الأشخاص الذين يستخدمون العنف والترهيب لتحقيق هدف سياسي أو ديني".

وتابع "لقد عملنا دائمًا على تلك الاختبارات في الجيش خصوصا في البلدان الأجنبية. الآن علينا أن ننظر في الأمر ، وسيؤدي ذلك إلى بعض العمل الجاد من قبل الكونغرس ووزارة العدل للتأكد من أننا نعمل بنشاط ضد هؤلاء الأشخاص الذين لديهم نوايا إرهابية قبل ظهورهم في مبنى الكابيتول".

واشتهر أونوريه بالعمل كقائد لقوة المهام المشتركة (كاترينا) والتي نسقت جهود الإغاثة للمتضررين من إعصار كاترينا في عام 2005.

وتم إجراء عدة تحقيقات حول كيفية تمكن حشد مؤيد لترمب من الوصول إلى مبنى الكابيتول وإيقاف عد أصوات الهيئة الانتخابية من قبل الكونغرس، حيث توفي خمسة أشخاص على الأقل نتيجة لذلك.

وقد استقال الضابطان في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بول إيرفينغ ومايكل ستينغر، أو أُجبرا على الاستقالة منذ هجوم الكابيتول واستقال رئيس شرطة الكابيتول ستيفن سوند بسرعة بعد اجتياح الكونغرس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
"لراحتك".. سوار ذكي يتيح لرئيسك متابعة حالتك النفسية

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين
الخرطوم لأديس أبابا: لن نقبل تهديد 20 مليون سوداني الخرطوم لأديس أبابا: لن نقبل تهديد 20 مليون سوداني

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد