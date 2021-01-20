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الاتحاد الأوروبي: بات لدينا صديق في البيت الأبيض

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علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
أميركا وبايدن

الاتحاد الأوروبي: بات لدينا صديق في البيت الأبيض

رئيس المجلس الأوروبي يقترح على جو بايدن بناء ميثاق تأسيسي للعلاقات عبر الأطلسي

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بروكسل – فرانس برس

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أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لديها "صديق" في البيت الأبيض متمثل بجو بايدن، بينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يقترح على الرئيس الأميركي الجديد "بناء ميثاق تأسيسي جديد معاً" للعلاقات عبر المحيط الأطلسي.

رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تتحدث خلال جلسة للبرلمان الأوروبي
رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تتحدث خلال جلسة للبرلمان الأوروبي

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي: "أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني معاً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل".

شارل ميشال يتحدث أمام البرلمان الأوروبي
شارل ميشال يتحدث أمام البرلمان الأوروبي

من جهتها، أكدت فون دير لايين أن أوروبا "لديها صديق في البيت الأبيض"، بعد انتهاء عهد الرئيس دونالد ترمب.

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