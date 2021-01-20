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بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا للتراجع عن تدابير اتخذها ترمب

President-elect Joe Biden becomes emotional as he delivers remarks at the Major Joseph R. Beau Biden III National Guard/Reserve Center. (AFP)
جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا للتراجع عن تدابير اتخذها ترمب

تشمل منظمة الصحة العالمية واتفاقية المناخ وجدار المكسيك

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العربية.نت، وكالات

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أفادت وسائل الإعلام الأميركية، الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن سيصدر اعتبارا من اليوم 17 أمراً رئاسياً للتراجع عن تدابير اتخذها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد تنصيبه رسمياً الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أفاد مستشاروه.

وقالت وسائل الإعلام إن بايدن سيلغي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وسيتعهد بعودة الولايات المتحدة الى اتفاق باريس حول المناخ.

كما سيلغي بايدن مرسوم ترمب حول حظر سفر مواطني دول مسلمة الى الولايات المتحدة.

وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

تعبيرية
تعبيرية

ومن المنتظر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذاناً بتوليه رسمياً مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.

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ومع أنه تمنى أخيراً حظاً موفقاً لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترمب لم يهنئ أبداً الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاماً، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الأربعاء.

سيكون باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي المرتقب عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفيدرالية.

سيدخل هذا النهار كتب التاريخ في الولايات المتحدة، خصوصاً بسبب وصول امرأة إلى منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم. ستصبح كامالا هاريس (56 عاما) أول امرأة سوداء من أصول هندية تتولى هذا المنصب.

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