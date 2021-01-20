  • مباشر
اللغة

فور وصوله واشنطن.. بايدن يحيي ذكرى ضحايا كورونا الـ400 ألف

بايدن
بايدن وزوجته وهاريس وزوجها
أميركا وبايدن

فور وصوله واشنطن.. بايدن يحيي ذكرى ضحايا كورونا الـ400 ألف

شاركت في الحفل القصير إلى جانب بايدن زوجته جيل ونائبته كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أحيا الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، فور وصوله إلى واشنطن، الثلاثاء، ذكرى 400 ألف أميركي حصد أرواحهم لغاية اليوم فيروس كورونا المستجدّ، وذلك خلال حفل قصير أقيم أسفل نُصب أبراهام لنكولن التذكاري عشيّة تولّي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة السلطة.

وقال بايدن الذي سيؤدّي اليمين الدستورية، الأربعاء، إنّه "من أجل أن نُشفى، يجب أن نتذكّر. من الصعب أحياناً أن نتذكّر، لكن هذه هي الطريقة التي نُشفى بها".

وأضاف في كلمة مقتضبة للغاية "لهذا السبب نحن هنا اليوم"، في حين أضيئت خلفه حول بركة الماء الضخمة الواقعة أسفل النصب في ساحة "ناشونال مول" 400 شمعة إحياءً لذكرى الأميركيين الـ400 ألف الذين راحوا ضحايا الفيروس الفتّاك.

وشاركت في الحفل القصير إلى جانب بايدن زوجته جيل ونائبته كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.

وبايدن، لم يتمكّن من حبس دموعه خلال كلمة ألقاها قبل مغادرته ويلمينغتون، مقر إقامته في ولاية ديلاوير، حيث حيّا ذكرى ابنه الراحل بو قبيل توجّهه إلى واشنطن.

وقال بايدن "اعذروني لتأثري، عندما سأموت ستكون ديلاوير محفورة في قلبي"، مضيفا "أمر واحد يؤسفني، هو أنه ليس هنا، لأنه كان من المفترض أن نكون نحن من يقدّمه بصفته رئيساً".

وبسبب جائحة كوفيد-19 يتوقّع ألا تشهد مراسم التنصيب التي ستقام ظهر الأربعاء حضوراً حاشداً.

بايدن
بايدن

لكن تسود مخاوف من هجمات لليمين المتطرف بعدما اقتحم أنصار لترمب مقر الكونغرس في السادس من يناير، ما استدعى نشر أعداد غير مسبوقة من القوات المسلّحة، والحواجز الإسمنتية وتقسيم المنطقة إلى نطاقين "أخضر" و"أحمر".

ويتمسّك بايدن برفع شعار الوحدة، وهو يؤكد أنه قادر على إعادة اللحمة بين الأميركيين لكي يواجهوا يدا واحدة الأزمات التي تشهدها البلاد، بدءا بجائحة كوفيد-19.

كامالا هاريس
كامالا هاريس

وسيستغرق خطاب القَسَم ما بين 20 و30 دقيقة، وفق مصدر مطّلع على سير التحضيرات، وهو "سيمد اليد لكل الأميركيين وسيدعو كل مواطن للعب دور في التصدي للتحديات الاستثنائية التي نواجهها جميعا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

علماء صينيون يطورون علاجا جينيا يمكنه تأخير الشيخوخة علماء صينيون يطورون علاجا جينيا يمكنه تأخير الشيخوخة
هدى المفتي للعربية.نت: هدى المفتي للعربية.نت: "محظوظة".. لا استعجل النجاح وأدقق باختياراتي  

الأكثر قراءة

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"
بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى
قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ
الأزهر و الأزهر و"الإفتاء" يحسمان الجدل حول "زواج التجربة"
بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم

قبل أن تذهب

طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا
طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا

اكتشف المزيد