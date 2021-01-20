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17 نائبا جمهوريا في رسالة مشتركة لبايدن: نتطلع للعمل معا

بايدن
بايدن
أميركا وبايدن

17 نائبا جمهوريا في رسالة مشتركة لبايدن: نتطلع للعمل معا

تعكس الرسالة رغبة جانب من الجمهوريين في تغليب روح الوحدة في التعامل مع بادين والديمقراطيين.

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دبي - قناة العربية

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بعث 17 نائبا جمهوريا رسالة مشتركة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء، قبيل بدء مراسم التنصيب، جاء فيها "نتطلع للعمل معا".

وتعكس الرسالة رغبة جانب من الجمهوريين في تغليب روح الوحدة في التعامل مع بادين والديمقراطيين.

ومع أنه تمنى أخيراً حظاً موفقاً لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترمب لم يهنئ أبداً الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاماً، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن، الأربعاء.

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت عن اختصار العرض العسكري الخاص بمغادرة ترمب البيت الأبيض.

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذاناً بتوليه رسمياً مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.

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