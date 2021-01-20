  • مباشر
اللغة

ترمب يحرر مساعديه من تعهداتهم الأخلاقية قبيل مغادرة منصبه

1-1348998
ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب يحرر مساعديه من تعهداتهم الأخلاقية قبيل مغادرة منصبه

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

حرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في واحد من قراراته الأخيرة في منصبه، أعضاء حاليين وسابقين في إدارته من شروط تعهداتهم الأخلاقية، والتي تشمل حظرا لمدة خمس سنوات على ممارسة الضغط على وكالاتهم السابقة.

تم تحديد التعهد الأخلاقي في أحد أوائل الأوامر التنفيذية لترمب، التي جرى توقيعها في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني 2017، في إطار تعهد حملته "بتجفيف مستنقع" النفوذ في البلاد.

تطلب الأمر من المعينين السياسيين من قبل ترمب الموافقة على حظر ممارسة الضغط، وكذلك التعهد بعدم القيام بأعمال تتطلب منهم التسجيل "كوكيل أجنبي" بعد ترك الحكومة.

سمح أمر ترمب للمدعي العام بالتحقيق في أي انتهاكات للتعهد الأخلاقي والملاحقة القضائية المدنية إذا لزم الأمر.

وقع ترمب على إلغاء الأمر في بيان من صفحة واحدة أمس الثلاثاء، وتم إصداره من قبل البيت الأبيض بعد وقت قصير من الواحدة صباح اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء ولايته.

ينص الأمر الجديد على أنه "لن يخضع الموظفون والموظفون السابقون الخاضعون للالتزامات الواردة في الأمر التنفيذي 13770 لتلك الالتزامات بعد ظهر العشرين من يناير / كانون ثان 2021."

وقع الرئيس بيل كلينتون على أمر مماثل قبل أسابيع من انتهاء ولايته النهائية، ما سمح لمساعديه السابقين بممارسة الضغط مباشرة بعد ترك إدارته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟
موجة غضب وسخرية موجة غضب وسخرية "تواصلية" في تونس بعد كلمة المشيشي

الأكثر قراءة

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"
قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ
بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى
بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم

قبل أن تذهب

طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا
طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا

اكتشف المزيد