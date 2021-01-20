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بعد حملته الانتخابية الأولى.. بايدن انتظر 12279 يوما ليصبح رئيس أميركا 

الرئيس جو بايدن عقب حلف اليمين
الرئيس جو بايدن عقب حلف اليمين
أميركا وبايدن

بعد حملته الانتخابية الأولى.. بايدن انتظر 12279 يوما ليصبح رئيس أميركا 

أدى بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 أمام أصغر حشد في تاريخ الرئاسة الحديث

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بندر الدوشي - واشنطن 

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بدأ بايدن حملته الانتخابية الأولى للبيت الأبيض في 9 يونيو 1987 أي قبل 12279 يومًا واليوم أصبح رئيس أميركا الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وأدى بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 أمام أصغر حشد في تاريخ الرئاسة الحديث.
وبين هذه الفترة (من أول حملة لبايدن واليوم) يكمن قدر كبير من الحزن والخسارة ، 36 عامًا كسيناتور، وحملتان رئاسيتان أخريان، وثماني سنوات كيد يمنى لأول رئيس أسود. وكما قال بايدن لرئيسه في عام 2010 ، اليوم "صفقة كبيرة".

رسمياً.. بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية أميركا أميركا وبايدن رسمياً.. بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية

وبعد كل الاحتفالات (الافتراضية وغير ذلك)، وعد بايدن بالعمل مباشرة، وتوقيع أوامر تنفيذية واتخاذ إجراءات أخرى لا تتطلب موافقة الكونغرس للوفاء بمجموعة من وعود الحملة.

وفي مكالمة مع الفريق الانتقالي لبايدن الليلة الماضية، وضع كبار مساعدوه خطط اليوم الأول حيث سيوقع بايدن 15 أمرًا تنفيذيًا تتناول الوباء، والإغاثة الاقتصادية، والهجرة، وتغير المناخ، والعدالة العرقية وغيرها. وكما قالت لورا بارون لوبيز وأليس ميراندا أولشتاين في مقالهما هذا الصباح، "يمثل اليوم بداية الجهود الموسعة للإدارة الجديدة للتراجع عن السنوات الأربع الماضية لعهد دونالد ترمب".

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