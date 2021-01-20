أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عفواً عن المستشار السابق بالبيت الأبيض، ستيف بانون، في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي سيصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته.

ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترمب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي، الذي وعد ترمب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتولى بانون منصبه في البيت الأبيض بعد عشرة أيام من تنصيب ترمب رئيسا للبلاد.

كان بانون أثار الجدل هذا العام لورود تقارير تفيد بتأييده نظريات تفوق العرق الأبيض والقومية البيضاء ومعاداة السامية، وهو مؤسس موقع "بريتبارت" الإخباري الذي يوصف بأنه منصة لـ"اليمين البديل"، الحركة المعارضة للطبقة السياسية الحاكمة والتي تعتنق هذا الفكر.

وقد كان آخر عمل لبانون قبل دخول المجال السياسي؛ منصبه كرئيس تنفيذي لموقع بريتبارت وقد آثر أن يترك العمل بالموقع لصالح ترمب.

وفي يوم الجمعة 18 أغسطس غادر ستيف بانون البيت الأبيض، وسط زخم الضجيج حول الإدارة الأميركية.

وبرز دور بانون على سبيل المثال في الأول من يونيو الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ، التي تعد أحد الأهداف البارزة في سياسة بانون.