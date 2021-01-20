جو بايدن
أوباما يهنئ بايدن: هذا هو وقتك
أرفق أوباما التغريدة بصورة جمعته وبايدن
غرد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الأربعاء، مهنئا الرئيس المنتخب، جو بايدن، قبيل بدء مراسم تنصيب الأخير خلفا للرئيس دونالد ترمب.
وكتب أوباما على "تويتر" مخاطبا الرئيس المنتخب: "مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك".
Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021
وأرفق أوباما التغريدة بصورة جمعته وبايدن.
وتشهد واشنطن، الأربعاء، مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.