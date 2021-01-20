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أوباما يهنئ بايدن: هذا هو وقتك

باراك أوباما وجو بايدن - أرشيفية
باراك أوباما وجو بايدن
جو بايدن

أوباما يهنئ بايدن: هذا هو وقتك

أرفق أوباما التغريدة بصورة جمعته وبايدن

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دبي - العربية.نت

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غرد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الأربعاء، مهنئا الرئيس المنتخب، جو بايدن، قبيل بدء مراسم تنصيب الأخير خلفا للرئيس دونالد ترمب.

وكتب أوباما على "تويتر" مخاطبا الرئيس المنتخب: "مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك".

وأرفق أوباما التغريدة بصورة جمعته وبايدن.

وتشهد واشنطن، الأربعاء، مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

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