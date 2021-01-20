غرد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الأربعاء، مهنئا الرئيس المنتخب، جو بايدن، قبيل بدء مراسم تنصيب الأخير خلفا للرئيس دونالد ترمب.

وكتب أوباما على "تويتر" مخاطبا الرئيس المنتخب: "مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك".

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

وأرفق أوباما التغريدة بصورة جمعته وبايدن.

وتشهد واشنطن، الأربعاء، مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.