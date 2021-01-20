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البطل الذي واجه مقتحمي الكونغرس يرافق هاريس في التنصيب 

يوجين جودمان
يوجين جودمان
جو بايدن

البطل الذي واجه مقتحمي الكونغرس يرافق هاريس في التنصيب 

تم منح الضابط غودمان شرف مرافقة نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس

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واشنطن - بندر الدوشي

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في مثل هذا اليوم قبل أسبوعين، أصبح ضابط شرطة الكونغرس (الكابيتول) الأميركي، يوجين غودمان، بطلاً، حيث واجه بشجاعة المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لدونالد ترمب، والتي اقتحمت مبنى الكابيتول بعيدًا عن قاعة مجلس الشيوخ.

واليوم، تم منح الضابط غودمان شرف مرافقة نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس من خلال نفس المبنى إلى حفل الافتتاح.

وشوهد غودمان في فيديو وهو يواجه المحتجين وبعضهم يحمل أعلام الكونفدرالية، ويدفعهم بعيدًا عن مجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يجتمعون في عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وتوفي خمسة أشخاص في أعمال الشغب، ويُنسب إلى غودمان المساعدة في تجنب إراقة المزيد من الدماء.

وتم تقديم تشريع في الكونغرس لمنح غودمان الميدالية الذهبية للكونغرس عن أفعاله. كما تم تعيينه نائب الرقيب بالنيابة ليوم التنصيب.

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