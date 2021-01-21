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بايدن يوقع مراسيم تلغي قرارات ترمب حول السفر والهجرة والمناخ

جو بايدن
جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يوقع مراسيم تلغي قرارات ترمب حول السفر والهجرة والمناخ

قرارات بايدن التنفيذية تتضمن رفع حظر السفر عن دول ذات غالبية مسلمة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن عهدته، الأربعاء، بتوقيع 15 إجراء تنفيذيا لمعالجة جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وعدم المساواة العرقية وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه دونالد ترمب.

وتبدأ هذه الإجراءات، التي تفي بوعده التحرك سريعا في اليوم الأول من رئاسته، عملية عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وتشمل إلغاء التصريح الرئاسي الممنوح لخط أنابيب النفط المثير للجدل (كيستون إكس.إل).

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وستنهي الخطوات التي يتخذها بايدن حظر السفر الذي فرضه ترمب على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. كما تدعو إدارته إلى تعزيز برنامج (الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة)، أو ما يعرف ببرنامج (الحالمين) للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

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ويأمر الرئيس الجديد أيضا بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع المباني الاتحادية وعلى جميع الأراضي الاتحادية وينهي إعلان الطوارئ الوطني الذي كان أساسا لتحويل بعض الأموال الاتحادية لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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