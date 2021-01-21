  • مباشر
اللغة

بايدن يعلن عن خطة أميركية جديدة لمواجهة كورونا

جو بايدن

بايدن يعلن عن خطة أميركية جديدة لمواجهة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن خطة جديدة لمواجهة وباء كورونا.

ووقع بايدن على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة لمكافحة كورونا. واستخدم قانون الدفاع لمواجهة الوباء، ووقع أمراً تنفيذياً للمشاركة في الاستجابة العالمية لكورونا.

كما قدم فريقه الصحي لمواجهة الوباء، قائلاً إن "كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أميركا"، لافتاً إلى "بداية غير موفقة في الولايات المتحدة لعملية التطعيم بلقاح كورونا".

إلى ذلك أضاف أن "خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية"، مؤكداً: "سنقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا".

وشدد قائلاً: "سنطلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا"، مشيراً: "سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأميركيين".

كما لفت: "نحن في حالة طوارئ كبرى بسبب كورونا". وتابع: "وضع كورونا سيسوء خلال الشهور القادمة ثم سيتحسن".

وفرض بايدن على الأميركيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، موضحاً أن "الكمامة ضد كورونا عمل وطني".

ووقع أمراً تنفيذياً يعيد فتح المدارس في أميركا، قائلاً: "سنقوم بفتح المدارس ضمن إجراءات محددة".

إلى ذلك وقع أمراً تنفيذياً يخص سلامة الطيران في ظل كورونا، وأقر الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة، مؤكداً: "سنقول للشعب الأميركي عندما نرتكب الأخطاء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان
أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي

الأكثر قراءة

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟ ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟
العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات! العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات!
ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار
الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي
تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات

قبل أن تذهب

تل أبيب: نعارض الاتفاق النووي مع إيران بصيغته الحالية
تل أبيب: نعارض الاتفاق النووي مع إيران بصيغته الحالية

اكتشف المزيد