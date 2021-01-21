بايدن يعلن عن خطة أميركية جديدة لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن خطة جديدة لمواجهة وباء كورونا.

ووقع بايدن على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة لمكافحة كورونا. واستخدم قانون الدفاع لمواجهة الوباء، ووقع أمراً تنفيذياً للمشاركة في الاستجابة العالمية لكورونا.

كما قدم فريقه الصحي لمواجهة الوباء، قائلاً إن "كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أميركا"، لافتاً إلى "بداية غير موفقة في الولايات المتحدة لعملية التطعيم بلقاح كورونا".

إلى ذلك أضاف أن "خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية"، مؤكداً: "سنقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا".

وشدد قائلاً: "سنطلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا"، مشيراً: "سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأميركيين".

كما لفت: "نحن في حالة طوارئ كبرى بسبب كورونا". وتابع: "وضع كورونا سيسوء خلال الشهور القادمة ثم سيتحسن".

وفرض بايدن على الأميركيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، موضحاً أن "الكمامة ضد كورونا عمل وطني".

ووقع أمراً تنفيذياً يعيد فتح المدارس في أميركا، قائلاً: "سنقوم بفتح المدارس ضمن إجراءات محددة".

إلى ذلك وقع أمراً تنفيذياً يخص سلامة الطيران في ظل كورونا، وأقر الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة، مؤكداً: "سنقول للشعب الأميركي عندما نرتكب الأخطاء".