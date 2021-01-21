بايدن يعلّق عمليات ترحيل اللاجئين 100 يوم

في أول ساعات له بالبيت الأبيض بعد تنصيبه، استهل الرئيس الأميركي جو بايدن عهده بتوقيع 15 إجراء تنفيذيا لمعالجة جائحة كورونا وتغير المناخ، وعدم المساواة العرقية، وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه دونالد ترمب.

وفي جديد هذه الإجراءات، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، تعليق عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين مدة 100 يوم، وذلك للرفع من نجاعة عمل الوزارة، بحسب تعبيرها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: "بداية من 22 يناير ستعلق الوزارة لمدة 100 يوم ترحيل المهاجرين الذين كان من المقرر ترحيلهم لضمان نظام عادل وفعال لإنفاذ قوانين الهجرة، والذي يعطي الأولوية لحماية الأمن القومي وأمن الحدود والأمن العام".

ومن المفترض أن يسمح هذا الإجراء للوزارة بتعبئة مواردها لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحا في البلاد، بما في ذلك العمليات على الحدود الجنوبية الغربية، في خضم تفشي وباء كورونا، الذي يعد أخطر أزمة صحية يواجهها العالم خلال القرن الأخير.

تحرّك سريع

يذكر أن الرئيس الجديد كان وعد بتحرك سريع في اليوم الأول من رئاسته، وشملت قراراته عملية عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، وإلغاء التصريح الرئاسي الممنوح لخط أنابيب النفط المثير للجدل (كيستون إكس.إل).

كما ألغى بايدن حظر السفر الذي فرضه ترمب على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، ودعا إلى تعزيز برنامج (الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة)، أو ما يعرف ببرنامج (الحالمين) للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

كذلك أنهى إعلان الطوارئ الوطني الذي كان أساسا لتحويل بعض الأموال الاتحادية لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

أوامر وقرارات

وأمر الرئيس الجديد أيضاً بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع المباني الاتحادية وعلى جميع الأراضي الاتحادية.

وكان بايدن وعد بأن يوقّع في اليوم الأول من ولايته سلسلة أوامر تنفيذية تنهي مفاعيل قرارات عديدة مثيرة للجدل اتّخذها سلفه الجمهوري، مثل القرار الذي أصدره ترمب في مستهل عهده وحظر بموجبه سفر رعايا دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن بايدن أصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، مساء الأربعاء، ودعا في خطابه عقب أداء القسم إلى "الوحدة".