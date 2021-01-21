  • مباشر
اللغة

قبيل مغادرته.. أمر غير معتاد من ترمب لحماية مقربين

President Donald Trump and first lady Melania Trump walk to board Marine One on the South Lawn of the White House, Wednesday, Jan. 20, 2021, in Washington. (AP)
ترمب مغادراً البيت الأبيض (أرشيفية - أسوشييتد برس)

قبيل مغادرته.. أمر غير معتاد من ترمب لحماية مقربين

متابع الغاء المتابعة

واشنطن- بندر الدوشي 

نشر في: آخر تحديث:

قبل أيام من مغادرته منصبه، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا غير مسبوق إلى جهاز الخدمة السرية لتوفير أفضل حماية متاحة في العالم للأشهر الستة المقبلة لعائلته وثلاثة أشخاص مقربين منه خدموا في إدارته، وفقا لما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس.

بايدن: ترمب ترك لي رسالة أميركا جو بايدن بايدن: ترمب ترك لي رسالة "ودية للغاية"

فبحسب أشخاص مطلعين على الخطة، أصدر ترمب توجيهاً لتمديد حماية الخدمة السرية بعد الرئاسة لأولاده الأربعة البالغين، واثنين من أزواجهم الذين لا يحق لهم الحصول عليها تلقائيًا.

3 مسؤولين.. من هم؟

كما أوعز بأن يستمر ثلاثة مسؤولين رئيسيين غادروا الحكومة في تلقي الحماية لمدة ستة أشهر إضافية، وهم وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين، ورئيس الأركان السابق مارك ميدوز، ومستشار الأمن القومي السابق روبرت سي أوبراين، حسب ما قال شخصان مطلعان على الموضوع.

يشار إلى أنه بموجب القانون الفيدرالي، فإن ترمب وزوجته ميلانيا وابنهما البالغ من العمر 14 عامًا هم أفراد عائلته الوحيدون الذين يحق لهم حماية الخدمة السرية بعد مغادرته منصبه. وسيحصل الزوجان عليها طوال حياتهما، فيما يحق لبارون الحصول على الحماية حتى يبلغ 16 عامًا.

وسيتلقى نائب الرئيس السابق مايك بنس وزوجته كارين بنس أيضًا حماية أمنية مستمرًة من الخدمة السرية للأشهر الستة المقبلة بموجب نفس القانون الذي ينظم الحماية.

لكن ترمب أراد تمديد تلك الحماية لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا للأشخاص المطلعين على توجيهاته.

ويمكن للرئيس أن يأمر بحماية الخدمة السرية لأي شخص يختاره، ولكن من غير المعتاد أن يقوم رئيس مغادر بتوفير الأمن على مدار 24 ساعة للأقارب البالغين الذين تجاوزوا سنوات دراستهم الجامعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رونالدو ينتزع بثانيتين لقباً تاريخياً احتكره لاعب آخر طوال 65 سنة رونالدو ينتزع بثانيتين لقباً تاريخياً احتكره لاعب آخر طوال 65 سنة
تأكيد من تأكيد من "الصحة العالمية" بأن اللقاحات لم تسبب أي وفاة

الأكثر قراءة

بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض
كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟ كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟
شاهد شاهد "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا
تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟
زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه

قبل أن تذهب

تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل
تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل

اكتشف المزيد