بايدن يطلب إعداد تقييم شامل لخطر الإرهاب المحلي

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس جو بايدن كلف إدارته بإعداد تقييم شامل لخطر الإرهاب المحلي في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب لمبنى الكونغرس في السادس من يناير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن مكتب مدير المخابرات الوطنية سيتولى إعداد التقييم بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي.

كما أضافت ساكي في إفادة للصحافيين: "نريد تحليلاً قائماً على الحقائق حتى يتسنى لنا أن نشكل سياسة بناء عليه".