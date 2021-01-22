بعد رحيل ترمب.. فاوتشي يخرج عن صمته: "أشعر بأني حر"

يبدو أن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي يعيش أفضل أيامه تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

فبعد أن عادت الأضواء إليه مجدداً، تحدث كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، أمس الخميس، عن الشعور بالحرية بعد رحيل الرئيس السابق دونالد ترمب، وقال "فكرة أنه يمكنك الوقوف هنا والتحدث عما تعرفه عن كوفيد 19، وما هو الدليل، وما هو العلم، وتعلم أنه كل شيء، وتدع العلم يتكلم، إنها إلى حد ما شعور بأنك حر".

يشار إلى أن فاوتشي وترمب كانا على خلاف دائم واشتبكا مرارا بشأن فيروس كورونا وأعداد الإصابات والوفيات، والتعامل مع الجائحة في البلاد، وأشار ترمب سابقاً إلى أنه يرغب في إقالته، لكنه يخشى من رد الفعل السلبي إعلاميا.

"The idea that you can get up here and talk about what you know, what the evidence, what the science is, and know that's it, let the science speak, it is somewhat of a liberating feeling," Fauci said.

https://t.co/dWJDXxqjaI pic.twitter.com/TV4GNQutWH — POLITICO (@politico) January 21, 2021

وقال فاوتشي، في أول مؤتمر صحفي منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه الأربعاء، إن الإدارة الجديدة ملتزمة كليا بـ"الشفافية والانفتاح والأمانة".

كما أوضح "من الأمور الجديدة حول هذه الإدارة أنك إذا لم تكن تعرف الجواب، لا تتكهن. قل إنك لا تعرف الجواب، وحسب"، مؤكداً أن التزامه بالشفافية باعتباره مسؤولا في مجال الصحة العامة، أوقعه في مشاكل تحت إدارة ترمب.

وتداولت مواقع إخبارية أميركية، فيديو لفاوتشي في إدارة ترمب يبدو فيه "صامتا وغير مسرور"، بينما يظهر سعيد ويضحك ويتحدث بحرية وهو في عهد الرئيس بايدن.

Fauci moods: Biden briefings vs. Trump briefings pic.twitter.com/rNS6sIu9ZF — The Recount (@therecount) January 21, 2021

إلى ذلك، لفت خبير الحساسية والأمراض المعدية إلى أن أفضل سيناريو للحد من الجائحة بالنسبة له هو منح اللقاح لما لا يقل عن 85% من المواطنين مع نهاية الصيف القادم.

وقال إن الحياة ستعود إلى طبيعتها كما كانت قبل ظهور فيروس كورونا المستجد فيما لو تم إعطاء اللقاح لما لا يقل عن 85% من المواطنين.

وأكد على إعطاء إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأولوية لمكافحة جائحة كورونا وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وقال "نولي عناية فائقة لكورونا ونتعامل معها بجدية".

كما شدد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لتخطي هذه الأزمة بشكل أسرع.

طفرات طارئة

هذا وحذر فاوتشي من أن الطفرات الطارئة على الفيروس جعلته أكثر قابلية على الانتقال، ما يؤدي إلى ارتفاع الإصابات وزيادة الضغط على المرافق الصحية، وبالتالي زيادة أعداد الوفيات.

وأشار فاوتشي إلى أن الطفرات الطارئة على الفيروس لا تعني أن اللقاح فقد فعاليته، وقال إن لقاحات كل من "فايزر" و"موديرنا" لا تزال فعالة أمام الفيروس.

ولفت إلى أنه يؤمن بأن هدف الرئيس هو تلقيح 100 مليون شخص في أول 100 يوم، هدف معقول.

يشار إلى أن ما يربو على 97.04 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى ا لعالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و83965.

وسجلت الولايات المتحدة إجمالي وفيات بلغ 405820، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة 24317701.