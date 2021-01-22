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مقترح جمهوري لتأجيل "عزل ترمب".. والأخير يعين محامياً

دونالد ترمب

مقترح جمهوري لتأجيل "عزل ترمب".. والأخير يعين محامياً

فريق دفاع ترمب يؤيد مقترح ماكونيل منحه أسبوعين لتقديم أدلته

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دبي - العربية.نت

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اقترح زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الخميس، تأجيل محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترمب لمدة أسبوعين. وقد أيد فريق دفاع ترمب مقترح ماكونيل منحه أسبوعين لتقديم أدلته.

إلى ذلك أفادت مصادر بأن ترمب عين المحامي بوتش باورز لتمثيله في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ.

يشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إعلان موعد إحالتها القرار الاتهامي بحق ترمب على مجلس الشيوخ في قضية التحريض "على التمرد"، وهي خطوة ضرورية لإطلاق ثاني محاكمة تاريخية للعزل بحق الرئيس السابق.

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وأوضحت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: "سيتم ذلك في وقت قصير. لا أعتقد أن الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً، لكن علينا القيام به".

أول رئيس يخضع للاتهام مرتين

يذكر أنه في 13 يناير، أصبح دونالد ترمب أول رئيس بتاريخ الولايات المتحدة يخضع للاتهام مرتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وصوت أكثر من 230 ديمقراطياً و10 جمهوريين تأييداً لهذا "العزل"، متهمين الملياردير بأنه حرض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

ويتعين على مجلس الشيوخ الذي أصبح بيد الديمقراطيين تنظيم محاكمة عزل لكن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مدتها وماهيتها.

أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

"نحن جاهزون"

إلى ذلك أضافت بيلوسي: "لا أريد أن أقول لكم متى سيحال القرار الاتهامي على مجلس الشيوخ"، لافتة: "ينبغي علينا الانتظار إلى حين انعقاده، وقد أبلغوني أنهم على استعداد لتلقيه لكن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن تنظيم الجلسة". وأكدت: "نحن جاهزون" في مجلس النواب لإحالة القرار.

وتهدد محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ بإعاقة عمل إدارة بايدن والإجراءات التشريعية التي يعتزم الديمقراطيون إقرارها في مستهل ولايته، ذلك أن مجلس الشيوخ لا يمكنه دستورياً، حال انعقاده كهيئة محكمة، أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء هذه المحاكمة.

أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

كما قالت بيلوسي: "سأتحدث إلى المدعين العامين" في المجلس المكلفين بتوجيه الاتهام "لمعرفة متى يكون مجلس الشيوخ جاهزاً لإطلاق المحاكمة".

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