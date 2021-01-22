  • مباشر
اللغة

معركة ترمب وفيسبوك لم تنته.. قرار منتظر من لجنة الرقابة

أحد أنصار ترمب يستمع إلى خطابه عبر بث على فيسبوك (أرشيفية- فرانس برس)
أحد أنصار ترمب يستمع إلى خطابه عبر بث على فيسبوك (أرشيفية- فرانس برس)

معركة ترمب وفيسبوك لم تنته.. قرار منتظر من لجنة الرقابة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أقفل موقع تويتر الباب أمام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، معلنا تعليق حسابه الشخصي نهائيا، على خلفية "غزوة الكونغرس"، لا يزال فيسبوك على ما يبدو يدرس ملفه.

فقد أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن موقع التواصل الشهير يبحث إعادة تفعيل حساب ترمب بعد أن علقه مؤقتا قبل أسبوعين، مع بعض القيود.

الحصار مستمر.. تويتر يلغي 70 ألف حساب لأنصار ترمب أميركا الحصار مستمر.. تويتر يلغي 70 ألف حساب لأنصار ترمب

لجنة للرقابة

وكان الموقع الأزرق أعلن أنه أحال قرار وقف حسابات الرئيس الأميركي السابق على لجنته المستقلة للرقابة، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، مساء أمس الخميس.

ويتوقع أن تظل حسابات ترمب معلقة إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة حديثاً من مراجعة القرار، علماً أن بمقدورها إلغاء قرارات الشركة المتعلقة بالمحتوى.

مواقع التواصل (أرشيفية- فرانس برس)
مواقع التواصل (أرشيفية- فرانس برس)

في حين أوضحت تلك اللجنة أن قرارها النهائي قد يصدر في موعد أقصاه 90 يوماً.

عاصفة الكونغرس

يذكر أن فيسبوك منعت الرئيس السابق من الوصول إلى حساباته سواء على موقعها أو "إنستغرام" بسبب مخاوف من اضطرابات عنيفة أخرى عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكونغرس في واشنطن يوم 6 يناير ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي.

وبرر مسؤول الشؤون العالمية في فيسبوك نك كليغ، تلك الخطوة، قائلاً في تصريح لرويترز: "أنا واثق للغاية من قضيتنا، واثق أن أي شخص عقلاني ينظر إلى الظروف التي اتخذنا فيها هذا القرار وإلى سياساتنا الحالية سيتفق معنا".

من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)
من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

وهذه أول مرة يحجب فيها فيسبوك حساباً لرئيس أو رئيس وزراء.

يشار إلى أن قرار حظر ترمب أو تعليق حساباته على منصات التواصل كان أثار جدلا كبيرا حول الحريات، ومدى صلاحية شركات التقنية الكبرى في تكميم أفواه أو منع رؤساء دول من التعبير عن آرائهم، ووفق أي معايير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان
أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي

الأكثر قراءة

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟ ترمب أخذ حقيبة النووي معه.. فكيف تسلم بايدن الفوتبول؟
ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار ماكرون: فرنسا تعترف بماضيها الاستعماري بالجزائر دون اعتذار
العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات! العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات!
اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة
تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات تغيير غريب.. سفير أميركا لدى إسرائيل يثير تساؤلات

قبل أن تذهب

دراسة جديدة محبطة حول سلالات فيروس كورونا المتحورة
دراسة جديدة محبطة حول سلالات فيروس كورونا المتحورة

اكتشف المزيد