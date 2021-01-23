  • مباشر
اللغة

بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية بسبب كورونا

جو بايدن

بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية بسبب كورونا

الرئيس أكد أن خطة إنقاذ أميركا ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، قائلاً: "إذا تحركنا اليوم سيعود اقتصاد أميركا قوياً. علينا أن نتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد".

وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا".

كما أضاف: "أميركيون أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم". وأشار إلى أن "قطاع التعليم في أميركا خسر أكثر من 600 ألف وظيفة".

وشدد بايدن على أن "خطة إنقاذ أميركا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر"، لافتاً إلى أن "الخطة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر".

إلى ذلك أوضح أن "تأمين المسكن للأميركيين يساعد على مكافحة كورونا"، مؤكداً توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

أول امرأة من أصول إفريقية حاولت الترشح لرئاسة أميركا! أول امرأة من أصول إفريقية حاولت الترشح لرئاسة أميركا!
بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس

الأكثر قراءة

بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟ بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟
هذا وضع هذا وضع "ترمب" المالي بعد مغادرة البيت الأبيض!
بعد تهديد ترمب بالقتل.. تويتر يعلق حسابا مرتبطا بخامنئي بعد تهديد ترمب بالقتل.. تويتر يعلق حسابا مرتبطا بخامنئي
مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً
إسراء غريب تعود.. جريمة إسراء غريب تعود.. جريمة "فتاة مستشفى الجامعة" تهز الأردن
هل دخل سد النهضة المرحلة الثانية.. صور تكشف وخبير يوضح هل دخل سد النهضة المرحلة الثانية.. صور تكشف وخبير يوضح

قبل أن تذهب

ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!
ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!

اكتشف المزيد