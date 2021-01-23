لقاء يجمع بايدن ورئيس وزراء كندا.. والأولوية لهذا الملف

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي يوم الجمعة، أن جاستن ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن، اتفقا على الاجتماع الشهر المقبل في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين، تعهدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا في أميركا الشمالية.

وحرص ترودو على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأميركي الجديد، فقد كان أول زعيم أجنبي يتحدث مع بايدن منذ تنصيبه يوم الأربعاء.

إنهاء الجائحة

وقال مكتب ترودو في بيان، إن الزعيمين "اعترفا بأن الأولوية الأساسية للبلدين هي إنهاء جائحة كوفيد -19 العالمية"، كما ناقشا التعاون في مجال اللقاحات.

وقال مصدر بالحكومة الكندية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع الشهر المقبل سيكون مباشرا أم افتراضيا.

وقال البيت الأبيض، إن الزعيمين شددا على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأميركية الكندية"، وناقشا التعاون على أجندة واسعة النطاق بما في ذلك مكافحة كوفيد -19.