  • مباشر
اللغة

الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع الإدارة الأميركية إذا أرادت

الكرملين

الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع الإدارة الأميركية إذا أرادت

الرئيس الروسي لا يتوقع أي تبدل في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الكرملين استعداد بوتين للحوار مع الإدارة الأميركية إذا أرادت. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو أظهرت مرونة في التعامل مع واشنطن، لكنها ليست مستعدة لتحمل الإملاءات وتجاوز للخطوط الحمراء.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا – 1"، اليوم الأحد: "الولايات المتحدة لا تزال تنظر لروسيا على أنها خصم وليس شريكا"، مضيفا أن "روسيا تأمل في بناء حوار مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وترى أن هناك فرصة في ذلك رغم الاختلافات الظاهرة".

واستطرد قائلا: "موسكو ترغب في التعاون مع واشنطن ولكن لا تستطيع إرغامها على ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع أي تبدل في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن، معتبراً أن سياسته الخارجية ستكون موجهة بالخوف من روسيا.

وقال ريابكوف لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء "لا نتوقع أي شيء جيّد، هذا واضح. سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى كثيرون منهم مسيرتهم المهنية على "روسيافوبيا" عبر صب الشر على بلدي".

ويأتي تصريح ريابكوف بعد توتر جديد بين البلدين حول هجوم إلكتروني هائل على الولايات المتحدة نُسب إلى موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة "القذافي" للجنايات بمصر
رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة

الأكثر قراءة

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة
"بشرة خير" أخيراً.. ثغرة قد تعطّل كورونا!
الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة

قبل أن تذهب

احتجاجات حاشدة في روسيا تطالب بالإفراج عن نافالني
احتجاجات حاشدة في روسيا تطالب بالإفراج عن نافالني

اكتشف المزيد