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زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: تقديم لائحة الاتهام بحق ترمب غدا

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر
ترمب

زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: تقديم لائحة الاتهام بحق ترمب غدا

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: محاكمة ترمب ستكون عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة

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واشنطن – رويترز

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ذكر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في إطار مساءلته الثانية في المجلس ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا، وأن تقديم لائحة الاتهام بحق ترمب سيكون غدا.

وقال الديمقراطي شومر في مؤتمر صحفي بنيويورك "ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا".

وأضاف أنه ينبغي ألا تستغرق وقتا أكثر من اللازم لأن "لدينا الكثير لنفعله غيرها".

يواجه الرئيس الأميركي السابق إلى جانب مساءلته الثانية أمام الكونغرس، احتمال لجوء عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى حرمانه من تولي مناصب في المستقبل.

فقد عمد عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى بحث منع ترمب من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، عبر تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور، والذي يمنع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال "اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، السبت.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى على الرغم من أن بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين بعد بأن هذا التوجه قابل للتطبيق.

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يذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر كان أعلن، مساء أمس الجمعة، أن مساءلة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس يوم الاثنين المقبل.

وقال شومر إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع ترمب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترمب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين وبدء المحاكمة.

يشار هنا إلى أنه مع تشكيلة مجلس الشيوخ الآن من 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا، فإن أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترمب، ستتطلب أن يصوت 17 جمهوريا على الأقل ضد الرئيس السابق.

وإذا حصل ذلك، فإن تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا كان سيتم منع ترمب من تولي منصب عام في المستقبل.

إلا أنه على الرغم من أن بعض الجمهوريين انتقدوا بشدة الرئيس السابق لكن لا يزال من غير الواضح هل سيصوت عدد كاف منهم ضده.

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