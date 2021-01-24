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سيناتور: مساءلة ترمب ستؤدي لمحاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين

السيناتور الأميركي الجمهوري جون كورنين
عزل ترمب

سيناتور: مساءلة ترمب ستؤدي لمحاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين

إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد عامين

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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حذر السيناتور الأميركي الجمهوري جون كورنين مما ستؤدي إليه محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في المجلس للمرة الثانية.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، موجّهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إن مساءلة ترمب قد تُفضي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين، إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.

شومر كان أعلن، الجمعة، أن مساءلة الرئيس السابق ترمب في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير بعد أن يسلم مجلس النواب رسمياً اتهامات المساءلة للمجلس، غداً الاثنين.

وشدد شومر على ضرورة التحرك بسرعة للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.

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كما قال إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع دونالد ترمب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترمب بتهمة التحريض على العصيان، الاثنين، وبدء المحاكمة.

يُذكر أن شومر أصبح زعيم مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بعد فوز الديمقراطيين في جولتي إعادة بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في وقت سابق من الشهر.

ومثل هذا التوقيت حلاً وسطاً بعد أن طلب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تأجيل إرسال التهم حتى الخميس المقبل، داعياً شومر إلى تأجيل المحاكمة حتى منتصف فبراير لمنح ترمب مزيداً من الوقت لإعداد دفاعه.

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