تجاوزت الولايات المتحدة رسمياً اليوم الأحد عتبة الـ25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الوباء، وذلك بعد بضعة أيام من تسلم الرئيس جو بايدن منصبه.

وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليونا وثلاثة آلاف و695 شخصاً، لافتة إلى أن أكثر من 417 ألف شخص قضوا بكوفيد-19 في البلاد.

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من جراء الوباء.

وتشير بيانات مشروع "كوفيد تراكينغ" إلى أن المتوسط الأسبوعي للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة يسجل انخفاضاً بعد بلوغه ذروته في 12 يناير الجاري. إلا أن مسار الوفيات لم تطرأ عليه تغيرات.

وتتوقع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها التي تكوّن مجتمعةً وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، بلوغ عدد الوفيات جرّاء الإصابات بكورونا ما بين 465 ألفا و508 آلاف بحلول منتصف فبراير.

وأدرج الرئيس الأميركي جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات ولايته التي بدأت قبل أقلّ من أسبوع.

وكشفت إدارته الخميس خارطة طريق مفصّلة لمكافحة تفشي كوفيد-19، تقوم أساساً على زيادة عمليات التطعيم في موازاة زيادة عدد الفحوص.

وتتطلع هذه الإدارة أيضاً إلى موافقة الكونغرس على صرف ما يقدّر بـ1.900 مليار دولار، تخصص 20 ملياراً منها للقاحات و50 للفحوص.

وكان الرئيس الديمقراطي تعهد بحقن 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد في الأيام المئة الأولى من ولايته.

وتأمل السلطات الترخيص للقاحات جديدة في الأسابيع المقبلة، وخصوصا لقاح "جونسون إند جونسون" الذي يمنح بجرعة واحدة فقط.