مشاورات أميركية إسرائيلية بشأن الاتفاق النووي الإيراني

بحث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شابات، مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان، ملفات إقليمية على رأسها الملف الإيراني، وذلك خلال اتصال هاتفي السبت.

وفي سياق متصل من المنتظر أن يلتقي رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، الشهر المقبل في واشنطن برئيس المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، والرئيس الأميركي، جو بايدن، لنقل تفاصيل الموقف الإسرائيلي من العودة الأميركية المتوقعة للاتفاق النووي مع إيران، ولائحة التعديلات التي تقترحها تل أبيب لتعديله.