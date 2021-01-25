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بايدن يعيد قيود السفر لمواجهة تفشي كورونا

جو بايدن
جو بايدن
فيروس كورونا

بايدن يعيد قيود السفر لمواجهة تفشي كورونا

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العربية.نت، وكالات

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أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجديد فرض قيود السفر على معظم غير المواطنين الذين كانوا في الفترة الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل، وفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكتا "سي إن إن" و "إن بي سي" بأنه إلى جانب توسيع قيود السفر، سيفرض البيت الأبيض قيودا على الأشخاص الذين كانوا في جنوب إفريقيا، حيث تسببت سلالة جديدة من فيروس كورونا في قلق العلماء.

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وقال البيت الأبيض بالفعل إن الإدارة تخطط لتجديد قيود السفر، التي أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهائها يوم الثلاثاء.

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وكتبت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على موقع تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع: "مع تفاقم الجائحة، وظهور المزيد من السلالات المعدية في جميع أنحاء العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي".

وأضافت: "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة رفع هذه القيود في 26 يناير. وفي الواقع، نحن نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة فيما يتعلق بالسفر الدولي من أجل التخفيف من انتشار كوفيد-19".

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