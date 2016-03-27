بمناسبة أعياد الفصح.. مكسيكيون يحرقون دمى لترامب

أحرقت دمى تمثل دونالد ترامب الذي يكرهه المكسيكيون، مساء السبت، في شوارع مكسيكو ومدن أخرى بمناسبة أسبوع الآلام الذي يسبق "عيد الفصح".

وفي حي شعبي في وسط مكسيكو، تجمع حوالي 200 شخص بحلول المساء لإحراق دمية "ترامب" التي بلغ ارتفاعها مترين.

يذكر أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الحزب الجمهوري للسباق إلى الرئاسة.

ومثل كل سنة بمناسبة أعياد الفصح، يحرق المكسيكيون دمى من الورق تمثل الشيطان أو ترمز إلى انتصار الخير على الشر.

واختار فيليبي ليناريس الذي ينتج منذ نحو 50 عاماً دمى من الورق المقوى، دونالد ترامب بسبب الكره الذي يكنه عدد كبير من المكسيكيين لشخصه بسبب انتقاداته لهم.

وقد اتهم المهاجرون منهم في الولايات المتحدة بأنهم مجرمون ويرتكبون جرائم اغتصاب.

وأحرقت دمى على شاكلة ترامب في مدن مكسيكية أخرى مثل مونتيري (شمال المكسيك) وبويبلا (وسط المكسيك).