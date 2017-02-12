ترمب وآبي.. مباحثات مثمرة وجولة من دبلوماسية الغولف

وصل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الجمعة، إلى البيت الأبيض حيث التقي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وآبي هو ثاني مسؤول أجنبي يلتقيه الرئيس الجمهوري الجديد، وقد استقبله ترمب شخصياً قبل أن يعقدا اجتماعاً في المكتب البيضوي يليه مؤتمر صحافي مشترك، حيث أكدا على أن العلاقة بين البلدين والصداقة بين الشعبين عميقتان جدا، وأن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية، من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.

كما لعب ترمب وآبي تحت سماء صافية في نادي ترمب الوطني للغولف في جوبيتر بولاية فلوريدا.

وسافر آبي إلى فلوريدا على متن طائرة الرئاسة الأميركية بصحبة الرئيس الأميركي الجديد. وكانت هذه الجولة في ضيعة ترمب في مار ألاجو هي الأولى لزعيم دولي.