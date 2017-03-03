ظهرت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترمب، بعدة إطلالات جذابة خلال مناسبات رسمية، وذلك منذ التنصيب الرسمي للرئيس دونالد ترمب في 20 يناير/كانون الثاني. ومن أبرز تلك الإطلالات، ما يلي:
هكذا أطلت ميلانيا ترمب كسيدة أميركا الأولى
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