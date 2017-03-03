هكذا أطلت ميلانيا ترمب كسيدة أميركا الأولى

ظهرت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترمب، بعدة إطلالات جذابة خلال مناسبات رسمية، وذلك منذ التنصيب الرسمي للرئيس دونالد ترمب في 20 يناير/كانون الثاني. ومن أبرز تلك الإطلالات، ما يلي: