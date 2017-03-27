عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

تظاهرة مؤيدة لترمب في كاليفورنيا تنتهي بصدامات

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

اندلعت أعمال عنف خلال تظاهرة مؤيدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على شاطئ شهير في جنوب كاليفورنيا، حينما استخدم رجل ملثم بخاخ الفلفل لرش مسؤولة التجمع بغاز الفلفل قبل أن يتمكن المتظاهرون من طرحه أرضاً.

وأفادت قوات فرض القانون المحلية أن نحو 2000 شخص شاركوا في التظاهرة على شاطئ بولسا تشيكا ستيت بيتش، قابلهم نحو 30 شخصاً في تظاهرة مضادة.

وأكدت الشرطة أن نحو 46 رجل أمن تدخلوا لفض الاشتباك. وأشارت إلى تعرض شخصين لخدوش طفيفة، وتم اعتقال أربعة.

والتظاهرة هي واحدة بين نحو 10 تجمعات تم تنظيمها في أنحاء البلاد، ما دفع الرئيس الأميركي إلى شكر "جميع المسيرات المؤيدة" في تغريدة على موقع "تويتر".

وأضاف: "دعم رائع. سنجعل جميعنا أميركا عظيمة مجددا!".

إقرأ أيضاً هكذا أطلت ميلانيا ترمب كسيدة أميركا الأولى هكذا أطلت ميلانيا ترمب كسيدة أميركا الأولى 19:31 GMT
إقرأ أيضاً آلاف الأميركيين يشاركون في "مسيرة من أجل العلم" آلاف الأميركيين يشاركون في "مسيرة من أجل العلم" 11:27 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر