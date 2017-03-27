تظاهرة مؤيدة لترمب في كاليفورنيا تنتهي بصدامات

اندلعت أعمال عنف خلال تظاهرة مؤيدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على شاطئ شهير في جنوب كاليفورنيا، حينما استخدم رجل ملثم بخاخ الفلفل لرش مسؤولة التجمع بغاز الفلفل قبل أن يتمكن المتظاهرون من طرحه أرضاً.

وأفادت قوات فرض القانون المحلية أن نحو 2000 شخص شاركوا في التظاهرة على شاطئ بولسا تشيكا ستيت بيتش، قابلهم نحو 30 شخصاً في تظاهرة مضادة.

وأكدت الشرطة أن نحو 46 رجل أمن تدخلوا لفض الاشتباك. وأشارت إلى تعرض شخصين لخدوش طفيفة، وتم اعتقال أربعة.

والتظاهرة هي واحدة بين نحو 10 تجمعات تم تنظيمها في أنحاء البلاد، ما دفع الرئيس الأميركي إلى شكر "جميع المسيرات المؤيدة" في تغريدة على موقع "تويتر".

وأضاف: "دعم رائع. سنجعل جميعنا أميركا عظيمة مجددا!".