عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

جهاز الخدمة السرية يشكو تكلفة حماية ترمب وعائلته

المصدر: واشنطن - فرانس برس
ترمب
رابط مختصر

أعلن مدير #جهاز_الخدمة_السرية الأميركي في مقابلة، نُشرت الاثنين، أن وكالته تواجه أزمة مالية بسبب الكلفة العالية لحماية الرئيس #دونالد _ترمب ومنازله العديدة وعائلته الكبيرة.

وقال راندولف آيلز لصحيفة "يو إس إيه توداي"، إن أكثر من 1000 من عناصر الجهاز تجاوزوا الحد الأقصى للرواتب وأجور العمل الإضافي بسبب ضغط العمل المنهك.

ويشكل اجتماع 150 من قادة العالم في #نيويورك الشهر المقبل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضغطا إضافيا للطلب على الخدمة السرية.

ويسافر #ترمب كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا لقضاء وقت في ممتلكاته العديدة في #فلوريدا و #نيوجرسي و #فيرجينيا.

وتقدم الخدمة السرية كذلك الحماية لأبنائه البالغين خلال رحلاتهم، سواء تلك المتعلقة بالعمل أو الإجازات.

وفي المجموع، يتمتع 42 شخصا من إدارته بحماية جهاز الخدمة السرية، بينهم 18 من أفراد عائلته.

وأكد آيلز أن "لدى الرئيس عائلة كبيرة، والقانون يحدد مسؤوليتنا، وهو ما لا يمكنني تغييره".

وقال آيلز، الذي يسعى إلى الحصول على مزيد من #التمويل من #الكونغرس، إنه يجري مفاوضات مع الأعضاء الرئيسيين لرفع الحد الأقصى للرواتب والأجور الإضافية من 160 ألف دولار كل عام إلى 187 ألفا، على الأقل إلى حين انقضاء عهد ترمب.

كلمات دالّة

#جهاز الخدمة السرية, #دونالد, #نيويورك, #ترمب, #فلوريدا, #نيوجرسي, #فيرجينيا, #التمويل, #الكونغرس
إقرأ أيضاً ترمب يوقع عقوبات على روسيا وإيران.. وموسكو ترد ترمب يوقع عقوبات على روسيا وإيران.. وموسكو ترد 10:27 GMT
إقرأ أيضاً صور من إعصار "هارفي".. حين يوجع غضب الطبيعة البشر صور من إعصار "هارفي".. حين يوجع غضب الطبيعة البشر 10:27 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر