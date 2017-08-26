ترمب يأمر البنتاغون بالتوقف عن تجنيد متحولين جنسياً

وقّع الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الجمعة، وثيقة أمر بموجبها وزارة الدفاع بالتوقف عن تجنيد #متحولين_جنسيا، لكنه ترك للوزارة مهمة تحديد مصير المتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في #الجيش.

وأكد ترمب في هذه الوثيقة التي أحالها إلى وزير الدفاع #جيم_ماتيس أن #البنتاغون لن يتحمل بعد اليوم تكاليف العلاجات الطبية للعسكريين المتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في الجيش.

عمليا، طلب ترمب من البنتاغون "التراجع عن السياسة والممارسات المطبقة منذ فترة طويلة في القوات المسلحة بشأن الأشخاص المتحولين جنسيا" اعتبارا من 23 مارس/أذار 2018.

ويفترض أن يقدم وزير الدفاع وأجهزة الأمن الداخلي الأميركية إلى البيت الأبيض قبل منتصف شباط/فبراير المقبل خطة لتطبيق هذه السياسة الجديدة.

وكان ترمب أعلن في سلسلة تغريدات نشرها في نهاية تموز/يوليو أنه يعتزم منع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش، معللا ذلك بـ"عبء المصاريف الطبية الباهظة" و"اضطرابات" يتسبب بها العسكريون المتحولون جنسيا.

وتراجع ترمب بذلك عن إعلان تاريخي صدر عن الرئيس السابق #باراك _أوباما الذي قرر السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2017.

وكان إطلاق تغريدات ترمب في نهاية تموز/يوليو بدون تنسيق مع وزارة الدفاع. وقال ماتيس خلال العطلة إنه ينتظر توجيهات مفصلة من البيت الأبيض في هذه القضية "المعقدة جدا بالتأكيد".

وقبل أسبوعين، أكد ترمب أنه قدم "خدمة كبيرة" للجيش الأميركي عبر منع المتحولين جنسيا من الانضمام إليه. وقال: "تعرفون إنه أمر معقد جدا للجيش".

وعدد المتحولين جنسيا في صفوف الجيش الأميركي البالغ عديده 1.3 مليون عنصر ضئيل جدا، وتشير تقديرات إلى أنه يتراوح بين 1320 و15 ألف عنصر.

ويمكن أن يؤثر تسريح هؤلاء على بعض الوحدات. لكن المراقبين يشعرون بالقلق خصوصا من الانعكاسات السلبية لذلك على صورة الجيش، خصوصا لدى الشبان الأميركيين الذين يمكن أن يترددوا في الالتحاق بمؤسسة تمارس سياسات تمييزية.

وكانت 5 جنديات متحولات جنسيا قدمن شكوى ضد ترمب والبنتاغون مطلع أغسطس/آب. ودانت النساء، الغموض الذي يلف مستقبلهن وأكدن أنهن لا يعرفن ما إذا كن سيبقين في وظائفهن.