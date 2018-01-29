بالصور.. حفل جوائز غرامي الـ60

أسدل الستار، الأحد، على حفل توزيع مكافآت غرامي الموسيقية في دورتها الـ60، والذي تقيمه الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في مدينة نيويورك.

وشهد الحفل حضور العديد من النجوم والنجمات منهم ليدي غاغا، وريهانا ومايلي سايروس ولويس فونسي، صاحب أغنية ديسباسيتو، وجيه زي وبيونسيه وإلتون جون وغيرهم.

وفاز نجم موسيقى (آر.آند.بي) برونو مارس بأكبر عدد من جوائز غرامي في نصر جديد لموسيقى البوب على الراب بعد أن أصبحت الموسيقى الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

وفاز مارس بست جوائز غرامي من بينها أغنية العام عن أغنيته (ذاتس وات آي لايك) وألبوم العام عن (24 كيه. ماجيك).

وحرم فوزه نجمي موسيقى الراب كيندريك لامار وجيه زي من شرف أن يكون أحدهما أول فنان للهيب هوب في 14 عاماً يحصل على جائزة أفضل ألبوم في العام.

كذلك فاز لامار (30 عاماً)، الذي يعتبر من أكثر فناني الراب ابتكارا في جيله، بخمس جوائز أغلبها في فئات الراب عن ألبومه (دام) وأغنيته (هامبل).

أما ألبوم جيه زي (4:44) الذي حمل الكثير من أفكاره وحياته الشخصية فقد دخل الحفل بثمانية ترشيحات، لكنه لم يحصل على جائزة في أي فئة وقرر عدم الغناء في الحفل الذي استمر ثلاث ساعات.

وعلى السجادة الحمراء حمل عشرات الموسيقيين والمغنيين زهوراً بيضاء أو علقوها على ملابسهم دعماً للمساواة وحرية النساء وضد التحرش الجنسي، وهو موضوع برز في العروض أيضاً بأداء متحمس من مغنية البوب كيشا لأغنيتها (بريينغ).

وفي ليلة هيمن فيها الرجال على قائمة الفائزين بالجوائز خرجت المغنية سزا التي حصلت على خمسة ترشيحات خالية الوفاض. والمغنية التي يكتب اسمها (إس.زد.إيه) وينطق سزا وافدة جديدة على عالم موسيقى الآر آند بي.

ولم يخل الحفل من السياسة وإن كان بشكل ساخر، إذ تضمن العرض مشهداً مسجلاً هزلياً لهيلاري كلينتون وجون ليجاند وشير وكاردي بي وسنوب دوغ وهم يقرأون مقتطفات من كتاب (النار والغضب) الذي يتناول العام الأول للرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وتحدثت مغنية البوب كاميلا كابيلو، ووالداها مهاجران من كوبا، دعماً لمن يطلق عليهم (الحالمون) وهم المهاجرون الذين أتوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وهم أطفال ويحيط الغموض بمستقبلهم في البلاد.

وأنهى مغني الراب لوجيك العرض بأغنية لدعم السود والنساء والمهاجرين.

وكذلك فازت أليسيا كارا بجائزة أفضل فنان جديد. وتغلب المغني البريطاني إد شيران على كيشا وفاز بجائزتي غرامي عن ألبومه (ديفايد) وأغنيته (ذا شيب أوف يو) لكنه لم يحضر الحفل.