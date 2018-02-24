أميركا تعد حملة بحرية لمحاصرة كوريا الشمالية

أفاد مسؤولون أميركيون كبار بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب وحلفاء آسيويين بارزين يستعدون لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي يشتبه بأنها تنتهك #العقوبات المفروضة على #كوريا_الشمالية، وهي خطة قد تشمل نشر أفراد من #خفر_السواحل_الأميركي لإيقاف وتفتيش سفن في مياه منطقة #آسيا و #المحيط_الهادي.

وقال مسؤولون إن واشنطن تتحدث مع شركاء إقليميين من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة بشأن التنسيق لحملة أقوى من أي وقت مضى في محاولة للضغط على استخدام بيونغ يانغ للتجارة البحرية في تطوير برنامجها للصواريخ النووية.

وعلى الرغم من اعتراض طريق سفن مشتبه بها في الماضي فإن الاستراتيجية الجديدة ستوسع نطاق مثل هذه العمليات لكنها لن تصل إلى حد فرض حصار بحري على كوريا الشمالية. وكانت بيونغ يانغ قد حذرت من أنها ستعتبر فرض حصار عليها عملا من أعمال الحرب.

وأوضح المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الاستراتيجية تدعو إلى زيادة تعقب السفن التي يشتبه بأنها تحمل مكونات أسلحة محظورة وغيرها من الشحنات الممنوعة من كوريا الشمالية أو إليها. وأضافوا أن الولايات المتحدة قد تبحث زيادة القوة البحرية والجوية في قيادة المحيط الهادي وذلك استنادا إلى نطاق الحملة.

وأشار المسؤولون إلى أن المبادرة التي تقودها واشنطن ولم ترد أنباء بشأنها من قبل تشير إلى اهتمام أميركي متزايد بإجبار كوريا الشمالية على الدخول في مفاوضات للتخلي عن برنامجه للأسلحة.

وأضافوا أن شهورا قليلة ربما تفصل كوريا الشمالية عن استكمال تطوير صاروخ له رأس نووي وقادر على ضرب البر الرئيسي الأميركي، وذلك رغم العقوبات الدولية التي تفلت منها أحيانا عمليات التهريب ونقل البضائع المحظورة من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية "لا شك أن علينا جميعا فعل المزيد، دون الوصول إلى العمل العسكري المباشر، لإظهار جديتنا أمام كيم جونج أون" زعيم كوريا الشمالية.

وقد يستهدف المسعى الأميركي السفن في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول التي توافق على التعاون، لكن لم يتضح إلى أي مدى يمكن أن تتوسع الحملة فيما وراء آسيا.

وفي بيان، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لا تعلم شيئا عن الخطة لكن بكين ترى من حيث المبدأ أنه يتعين تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية تطبيقا كاملا وتاما.

وأضافت: "نأمل في الوقت نفسه أن تتصرف الدول المعنية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي".

وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على عشرات الشركات والسفن الأخرى التي تربطها صلات بتجارة الشحن الكورية الشمالية، كما حثت الأمم المتحدة على إدراج كيانات على قائمة سوداء في خطوة قالت إن الهدف منها هو وقف أنشطة التهريب البحرية التي تقوم بها كوريا الشمالية في سبيل الحصول على النفط وبيع الفحم.