أميركا: ملتزمون بعلاقة طويلة الأمد مع العراق

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن "الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقة طويلة الأمد مع العراق".

وقالت أورتاغوس لـ"العربية" الخميس إن "الميليشيات الموالية لإيران تزعزع استقرار العراق".

كما أضافت أن "الرئيس دونالد ترمب مصمم على حماية جنودنا في العراق".

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من جانبها، شددت العمليات المشتركة العراقية على تصميم بلادها على حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدة لـ"العربية" الخميس: "عازمون على ملاحقة واعتقال مطلقي الصواريخ".

إسرائيل ولبنان

أما حول المفاوضات المرتقبة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود، فاعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن "التوصل لاتفاق على التفاوض بين لبنان وإسرائيل نجاح بحد ذاته".

وأوضحت أن "اتفاق التفاوض اللبناني الإسرائيلي استغرق سنوات من العمل"، مشددة على أن "إدارة ترمب تعمل على تعزيز السلام في المنطقة".

إلى ذلك أكدت أن "سياستنا ضد حزب الله ثابتة ولا تتغير"، لافتة إلى أن "حزب الله تنظيم إرهابي ونحن نعمل مع حكومة لبنان".

لا تهاون

يذكر أنه في وقت سابق الخميس، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شينكر، أن واشنطن لن تتهاون مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وقال شينكر إن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية الجنود الأميركيين في العراق، مؤكداً أن الميليشيات المدعومة من إيران بالعراق مشكلة كبرى.

أما عن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فأوضح أن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، هو مسؤول ملف التفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود، لافتاً إلى أن مكتب الرئيس ميشال عون سيضع أسماء وفد التفاوض.

إلى ذلك شدد على أن واشنطن لا تتعامل مع حزب الله، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق استغرق 3 سنوات بسبب حساسية الأطراف.

انطلاق "حصر السلاح"

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية، كانت أعلنت الخميس، انطلاق عملية حصر السلاح من العاصمة بغداد.

كما كشفت السلطات اعتقال مشتبه بهم في استهداف البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن التحقيقات وصلت إلى نتائج "كبيرة ومهمة".

بدورها، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن استهداف المقار الدبلوماسية في بغداد "عمل إرهابي".

لبنان وترسيم الحدود مع إسرائيل

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها.

كما أكد بري أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في بلدة الناقورة الحدودية، دون أن يعلن عن موعد انطلاقها.

إلى ذلك أوضح أنه جرى الاتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.