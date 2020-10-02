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ترمب يؤكد إصابة مستشارته بكورونا.. ويخضع للفحص

المصدر: دبي - العربية.نت
دونالد ترمب
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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إصابة مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.

وقال ترمب: "أنا وميلانيا خضعنا لفحص كورونا وسنعرف النتائج الليلة أو غداً".

يذكر أن مصدراً مسؤولاً كان أعلن في وقت سابق إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بالفيروس.

كما لفت المصدر إلى أن هيكس رافقت ترمب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية.

هوب هيكس هوب هيكس

في سياق آخر، أعلن ترمب أنه "على جو بايدن أن يعتذر عن مواقفه بشأن العنصرية في بلادنا".

وأشار إلى أن "الاستطلاعات المتعلقة بالمناظرة أثبتت شعبيتي لدى مختلف المجتمعات".

كما اعتبر أن "أسلوب بايدن يقوم على الفوضى والأكاذيب والتضليل"، قائلاً: "بايدن من النوع الذي يلجأ للغش عند الخسارة".

كلمات دالّة

#أميركا, #كورونا
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