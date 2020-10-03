وصل مستشفى عسكرياً للعلاج.. أول ظهور لترمب بعد إصابته

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر مساء الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.

ولم يتحدث ترمب، الذي خرج مترجلاً إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحافيين الذين كانوا في انتظاره.

يشار إلى أنه في أول تعليق علني له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19، أوضح الرئيس الأميركي الجمعة أنه يعتقد أنه "في حال جيدة جداً".

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال: "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل"، مضيفاً: "أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جداً. لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جداً" في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضاً إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وبُث المقطع المصور على تويتر فور مغادرة ترمب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بثيسدا بولاية ماريلاند، حيث سيمكث لعدة أيام.

"معنويات جيدة"

وكان طبيب البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق الجمعة أن الرئيس الأميركي يتلقى علاجاً تجريبياً ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، لافتاً إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب.

كما قال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان: "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعباً ولكن معنوياته جيدة"، مضيفاً أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

إلى ذلك لفت إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، موضحاً أن السيدة الأولى ميلانيا ترمب المصابة أيضاً بكوفيد-19 تعاني "سعالاً خفيفاً وصداعاً".

"سنتجاوز ذلك معاً"

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن في وقت سابق الجمعة أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19 وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معاً".