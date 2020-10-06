في مناظرة مرتقبة.. توقعات بهزيمة بنس لنائبة بايدن

يخوض نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مناظرة ضد كاميلا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، الأربعاء، وسط شكوك ديمقراطية في قدرة هاريس على مواجهة بنس.

ففي المرة الأخيرة التي صعدت فيها هاريس إلى منصة المناظرة كانت حملتها الانتخابية التمهيدية للحزب الديمقراطي على وشك النهاية، حيث كانت متأخرة بشكل سيئ في استطلاعات الرأي وتلاشت كقوة في القضايا السياسية. واحتلت المرتبة السادسة في مناظرة نوفمبر 2019 وخرجت من السباق بعد أسبوعين.

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والآن وبينما تستعد لمواجهة بنس الأربعاء ولعب دور البطولة في جلسات الاستماع القادمة للمحكمة العليا، سيتم النظر إلى هاريس كقائدة ديمقراطية وصوت للحزب على عكس أي وقت مضى. ووفق وسائل إعلام أميركية، فهذا يعتبر تحدياً فريدا لهاريس التي وصلت إلى واشنطن كعضوة في مجلس الشيوخ عام 2017. والسؤال هنا، هل يمكنها أن تتفوق على خصومها وتساهم في دعم الديمقراطيين؟

إلى ذلك حاولت هاريس التقليل من التوقعات لنفسها في مناظرة بنس، مما يعكس المخاوف التي أثارها بهدوء بعض المساعدين والحلفاء من أن معيار نجاحها الأربعاء أصبح من المستحيل تحقيقه. وقالت ضاحكة في إحدى مناسبات جمع التبرعات الشهر الماضي: "أنا قلقة للغاية".

كما أدى تشخيص الرئيس دونالد ترمب لفيروس كورونا إلى إدخال عنصر آخر من عدم القدرة على التنبؤ وزاد من الضغط على هاريس وبنس لطمأنة الجمهور المتوتر بأنه بإمكانهم التدخل كرئيس.

وقبل دخول ترمب المستشفى الأسبوع الماضي، أراد مساعدو هاريس ومستشاريها أن تركز بشكل خاص على إشراف بنس على فرقة العمل المعنية بكورونا، وربط عدد الوفيات في الولايات المتحدة به مباشرة. ويقول مساعدو الحملة الآن إن هاريس تخطط لتجنب الهجمات الشخصية والتعليق على حالة الرئيس. وقد دفعوا أيضاً من أجل بروتوكولات أمان أقوى قبل المناظرة بما في ذلك التطبيق الصارم لارتداء القناع والفحص. وبالفعل، سيكون هاريس وبنس على بعد 12 قدماً، بزيادة عن السبعة أقدام المقترحة، ومن المتوقع أن يتم فصلهما بواسطة زجاج.

هجمات نارية

إلى ذلك أصبحت الهجمات النارية سمة مميزة لمسيرة هاريس السياسية، ويتوقع العديد من الديمقراطيين أن تجربتها كمحامية مقاطعة ومدعي عام في كاليفورنيا تعني أنها لن تواجه مشكلة في محاسبة ترمب وحلفائه.

غير أن أحد التحديات التي تواجهها هو عدم جعل المناظرة مثل التحقيق. وقال روبرت بارنيت، المحامي في واشنطن الذي ساعد في تحضير العديد من المرشحين للرئاسة ونائب الرئيس للمناظرات: "إنها ليست بنفس المهارات التي يتمتع بها بنس. أشعر أنها ستكون جيدة بنفس القدر، لكني أعتقد، مرة أخرى، أنه من الخطأ افتراض أنه لمجرد أن المرء مدع عام جيد أو عضو مجلس شيوخ فإن هذا يترجم بالضرورة إلى شخص ناجح في المناظرات".

وخلال جلسات المناظرات الوهمية - التي تستخدمها هاريس لمعايرة مهاراتها في المناظرة - يلعب المرشح الديمقراطي السابق بيت بوتيجيج، العمدة السابق لساوث بند إنديانا دور بنس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاستعدادات. وتم اختيار بوتيجيج، على حد قولهم، لمهاراته في المناظرات ومعرفته بسجل بنس كحاكم في ولايتهم الأصلية إنديانا.

"بنس محاور محترف"

ومع وجود الكثير على المحك، حاول المساعدون والمستشارون السابقون لأسابيع خفض التوقعات من خلال ملاحظة أداء هاريس في المناظرة غير المتكافئة خلال الانتخابات التمهيدية والتحدث عن انضباط بنس كمناظر قوي له ولاء للرئيس.

من جهته، قال السناتور تيم كين من ولاية فرجينيا، الذي ناظر بنس قبل أربع سنوات كنائب لهيلاري كلينتون: "بنس محاور محترف. لقد كان مقدم برنامج حواري إذاعي قبل أن يدخل السياسة".

وكما فعل بايدن قبل مناظرته الأولى مع ترمب، اقترحت هاريس أنها لا تريد التحقق من صحة تصريحات بنس في الوقت الفعلي، على أمل بدلاً من ذلك أن تقوم المنسقة سوزان بيج، مديرة مكتب صحيفة USA Today في واشنطن بملء بعض من هذا الدور.

وقالت هاريس لكلينتون الأسبوع الماضي خلال مقابلة مع البودكاست الجديد: "لا أريد بالضرورة أن أكون مدققة للحقائق"، لافتة إلى أنها تركز هذه المرة بشكل خاص على إتقان سياسات بايدن، والتي اختلفت في بعض الأحيان عن سياساتها، وكذلك سياسات بنس وترمب لإتقان خططها الهجومية.

أول امرأة سوداء

يشار إلى أنه على الرغم من عمل هاريس الدقيق، فإن فريقها يدرك بعمق التحديات الفريدة التي تواجهها كأول امرأة سوداء تفوز بمكان في تذكرة رئاسية. وفي حين أن العديد من الديمقراطيين ينظرون إلى هاريس على أنها بطلة تكسر الحواجز، قام مذيعو فوكس نيوز ووسائل الإعلام المحافظة بالهجوم عليها واصفين إياها على أنها يسارية راديكالية.

وتوصلت الأبحاث إلى أنه من الأصعب بكثير تصنيف المرشحات على أنهن "محبوبات" من الرجال - وأنهن يُعاقبن بشكل غير متناسب بسبب السمات التي يقبلها الناخبون في السياسيين الذكور مثل الطموح والعدوانية. في الوقت نفسه، ينظر الناخبون إلى أوراق اعتمادهن بشكل أكثر تشككاً ويتساءلون عن قوتهن وهو وضع محفوف بالمخاطر وعالمي للغاية بالنسبة للنساء الساعيات إلى أدوار قيادية وهو ما يُعرف باسم "الرابطة المزدوجة".

في الوقت نفسه، تنظر الحملة إلى هاريس، ابنة الأكاديميين المهاجرين من الهند وجامايكا، كأصل ثمين عندما يتعلق الأمر بجذب الناخبين الملونين. ومنذ أن عينها بايدن نائبة له بالانتخابات في أغسطس، استهدفت العديد من أحداث حملتها الانتخابية الناخبين السود واللاتينيين - وكلاهما كتلتان انتخابيتان هامتان للديمقراطيين - في المدن التي تضم عدداً كبيراً من السكان غير البيض، بما في ذلك ديترويت ونورث كارولاينا ولاس فيغاس.

وقالت إيمي أليسون، مؤسسة She the People، وهي شبكة وطنية تدافع عن النساء ذوات البشرة الملونة في السياسة: "إنها تتحدث حقاً وتمثل الملايين منا. إنها تتحدث مباشرة إلى الناخبين الذين سيضعون بطاقة بايدن - هاريس في المقدمة".