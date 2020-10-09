بعد قطعها البث.. مستشار ترمب: الصين تؤيد بايدن وهاريس

في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" Fox News، الخميس، رد المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، على قطع البث التلفزيوني في الصين لجزء من مناظرة مايك بنس وكامالا هاريس، أثناء انتقاد نائب الرئيس الصين قائلا: "إن الحزب الديمقراطي مع الحزب الشيوعي الصيني يدعمان قضية مشتركة بشكل فعال وهي هزيمة دونالد ترمب"، مضيفا أن الحزب الشيوعي الصيني "صادق" على تذكرة بايدن-هاريس.

وقال نافارو: "ما لدينا هو أن الحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي الصيني يتعاونان بشكل فعّال لهزيمة دونالد ترمب. لديك الآن الصين الشيوعية وحزب ديمقراطي اشتراكي فعليًا".

وكانت الصين قد فرضت رقابة على انتقادات مايك بنس للبلاد، وذلك خلال مناظرة نائب الرئيس مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، صباح الخميس.

وكتب ناثان فاندر كليب، المراسل في بكين لصحيفة "غلوب آند ميل"، على "تويتر" أنه عندما تحدث بنس بشكل سلبي عن النظام الشيوعي في الصين، انقطعت الإشارة وظهرت الرسالة "لا توجد إشارة - يُرجى الانتظار"، بأشرطة متعددة الألوان. وأضاف: "عادت الإشارة عندما بدأت [كامالا] هاريس الحديث مرة أخرى".

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وقال بنس، خلال المناظرة: "لم تكن الصين ومنظمة الصحة العالمية صريحتين مع الشعب الأميركي"، في إشارة إلى بدء تفشي فيروس كورونا. وتابع: "لم يسمحوا لموظفينا بدخول الصين للحصول على معلومات حول فيروس كورونا حتى منتصف فبراير".

وعندما ادعت هاريس أن إدارة دونالد ترمب "خسرت الحرب التجارية مع الصين"، أجاب بنس: "هل خسر الحرب التجارية مع الصين؟ جو بايدن لم يحارب قط!" وقال: "كان جو بايدن من المشجعين للصين الشيوعية"، وهو عبارة استخدمها مرتين خلال المناظرة في قاعة كينغسبري في سولت ليك سيتي في ولاية يوتا.

وتوعد بنس بأنه سيتم محاسبة الصين على ما فعلته بأميركا.