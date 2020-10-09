سيناتور كروز: أوباما ربط الملالي بالنظام المالي.. وترمب أوقفهم

أصدر السيناتور الجمهوري، تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بيانا أشاد فيه بخطوة الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على القطاع المالي الإيراني بأكمله. وقال في البيان: "أعادت إدارة أوباما-بايدن ربط ملالي إيران بالنظام المالي العالمي ومنحتهم مئات المليارات من الدولارات بموجب الاتفاق النووي الكارثي - الذي مكّن النظام الإيراني من غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف: "لطالما دعوت إلى وقف هذا التهور بفرض عقوبات على القطاع المالي الإيراني بالكامل. وأنا هنا أحيي إدارة (دونالد) ترمب لتحركها اليوم لفرض مثل هذه الخطوة التي ستقطع شوطًا طويلاً في حماية النظام المالي العالمي وتقليص النفوذ الإقليمي الخبيث لإيران. إنني أتطلع إلى العمل مع الإدارة لضمان تنفيذ هذه العقوبات".

موضوع يهمك قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "العقوبات على إيران تهدف إلى حرمانها من أموال دعم الإرهاب"، وأكدت أنها "ستواصل سياسة... عقوبات أميركية على 18 بنكا إيرانيا تستثني العمليات الإنسانية أميركا

وقال البيان: "لطالما دعا سيناتور كروز الولايات المتحدة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيرانية. وفي ديسمبر 2018، قدم سيناتور كروز تشريعًا يعاقب القطاع المالي الإيراني كجزء من قانون حظر التمويل الإيراني غير المشروع. وقد شارك في رعاية التشريع كل من سيناتور ماركو روبيو، وتوم كوتون، وتوم تيليس، وتود يونغ".

وأشاد البيان بخطوة الإدارة الأميركية بالقول: "يأتي إعلان اليوم في أعقاب خطاب أرسله سيناتور كروز وسيناتور كوتون إلى الرئيس ترمب يحثانه فيه على فرض عقوبات على القطاع المالي الإيراني بأكمله، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902. وقد وقّع الخطاب سيناتور جون كورنين وماركو روبيو، وريك سكوت وتوم وتيليس".

وفي وقت سابق من هذا العام، أشاد سيناتور كروز بفريق العمل المالي (فاتف) لرفع تعليق الإجراءات المضادة ضد إيران. وفي فبراير 2019، بعث سناتور كروز برسالة إلى وزير الخزانة منوشين يحث فيها إدارة ترمب على "استخدام صوت وتأثير الولايات المتحدة" لضمان أن تعيد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فرض الإجراءات المضادة ضد إيران. وشارك في توقيع الخطاب سيناتور كوتون وروبيو وتيليس.