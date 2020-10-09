ترمب يحقق الرقم الصعب.. ويقترب من إعادة انتخابه

كشف استطلاع جديد لمؤسسة غالوب أن الغالبية العظمى من الأميركيين( 56 في المائة) يقولون إنهم أفضل حالًا الآن مما كانوا عليه قبل أربع سنوات. بينما ذكر 32 في المائة فقط أنهم أسوأ حالاً مما كانوا عليه قبل أربع سنوات.

هذا الرقم، قالت عنه لورا إنغراهام من قناة Fox News، ليلة الخميس، أنه "أعلى رقم سجلته غالوب على الإطلاق". وعلق الرئيس دونالد ترمب على الاستطلاع في تغريدة: "توصل استطلاع غالوب للتو إلى نتيجة مذهلة مفادها أن 56٪ منكم يقولون إنهم أفضل حالًا اليوم، خلال الوباء، مما كانوا عليه قبل أربع سنوات تحت إدارة أوباما (باراك) – بايدن (جو)، أعلى رقم مسجل! مذهل جدا!".

ومن الناحية التاريخية، هذا يعني أخبارا أكثر من جيدة للرئيس ترمب وهو يسعى لإعادة انتخابه. وفي وقت قريب من الانتخابات الرئاسية السابقة، عندما كان شاغل البيت الأبيض يسعى إلى إعادة انتخابه، لم يكن هذا الرقم أبدًا بهذا الارتفاع.

وعلى سبيل المثال، عندما كان الرئيس السابق أوباما يسعى لإعادة انتخابه في أوائل عام 2012 ، كان الرقم 45 بالمائة. وبقي على هذا المستوى خلال الانتخابات التي فاز بها أوباما حتى ديسمبر 2012. وبالمثل ، عندما كان الرئيس السابق جورج دبليو بوش يسعى لإعادة انتخابه في عام 2004، خلال أكتوبر منذ ذلك العام كان الرقم 47 بالمائة. وفاز بوش. وفي فترة الرئيس السابق جورج إتش بوش الأب وكان حينها يسعى لإعادة انتخابه عام 1992 انخفض الرقم إلى 38 في المائة - وخسر بوش الأب. وفي عام 1984 ، عندما كان الرئيس السابق رونالد ريغان يسعى إلى إعادة انتخابه - وفاز في 49 ولاية بهزيمة ساحقة لخصمه الديمقراطي - كان الرقم عند 44 في المائة فقط.

ومن غير الواضح الرقم المسجل خلال حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق بيل كلينتون في عام 1996 في الفترة التي سبقت الانتخابات مباشرة حيث أن مخطط غالوب لا يشمل ذلك العام، ولكن في وقت سابق في عام 1996 ، قبل أقل من عام من الانتخابات في يناير، وصل الرقم إلى 50 في المائة.

وفي حين أن رقم 56 في المائة مثير للإعجاب حقًا، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق بالقرب من الانتخابات، فقد كان أعلى قبل أن يجتاح فيروس كورونا جميع أنحاء الولايات المتحدة. حيث إن 61 في المائة في فبراير قبل الوباء قالوا إنهم يعتقدون أنهم كانوا أفضل حالًا مما كانوا عليه قبل ثلاث سنوات عندما تولى ترمب منصبه في يناير 2017.

وعلى هذا النحو ، بينما انخفض الرقم قليلاً بحوالي خمس نقاط خلال جائحة فيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية، إلا أن عدد الأميركيين الذين يعتبرون حياتهم أفضل مع ترمب كرئيس لا يزال عند مستويات قياسية حتى مع كل الاضطرابات هذا العام.

كل هذا يعني أيضًا أن الغالبية العظمى من الأميركيين يعتقدون أن حياتهم أفضل حالًا حتى أثناء جائحة قلبت الحياة الأميركية رأساً على عقب.

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بعبارة أخرى ، حتى مع الاضطراب الناجم عن الوباء، من الصعب رؤية أولئك الذين يحبون الحياة الآن تحت إدارة ترمب، يصوتون من أجل التغيير لصالح بايدن. وستكون خسارة ترمب بمثابة انحراف تاريخي خطير بالنظر إلى الاتجاهات في استطلاعات رأي غالوب حول هذا السؤال منذ عهد ريغان في عام 1984.

ويمثل السؤال مقياسًا مثيرًا للاهتمام لدعم الرئيس الحالي الذي يواجه فترة إعادة انتخابه، وبشكل عام إذا كان المستفتى يعتقد أن حياته قد تحسنت خلال الولاية الأولى للرئيس فمن المحتمل بشكل كبير أن يصوت لصالحه.

وكتب آر جي راينهارت من غالوب: "خلال حملته الرئاسية عام 1980، سأل رونالد ريغان الأميركيين:" هل أنتم أفضل حالًا اليوم مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟" و"منذ ذلك الحين ظل السؤال بمثابة معيار رئيسي يتم مراقبته من قبل الرؤساء الذين يترشحون لإعادة الانتخاب".