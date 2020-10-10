بضغط من ترمب.. بومبيو يتعهد بنشر رسائل بريد هيلاري كلينتون

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي استهدفته انتقادات غير عادية من جانب الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بنشر رسائل البريد الإلكتروني المثيرة للجدل التي تعود للديموقراطية هيلاري كلينتون، وهي رسائل يقول المعسكر الرئاسي إنها ستُثبِت أنه ينبغي محاكمة كلينتون.

ووجّه ترمب الخميس انتقادات نادرة لاثنين من أقرب مساعديه هما بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

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وفي مقابلة هاتفية مع "فوكس بيزنس" Fox Business طالب ترمب الذي اضطر لتعليق حملته الانتخابية بسبب إصابته بكوفيد-19، بأن يتخذ الوزيران إجراءات فيما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

وقال ترمب إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادما خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية.

وردا على سؤال حول هجوم رئيس الولايات المتحدة عليه، قال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" Fox News "سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الأميركيون من رؤيتها".

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ولدى سؤاله عما إذا كان سيفعل ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، أضاف بومبيو "إننا نقوم بذلك بأسرع ما يمكن. أعتقد تماما أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات".

وقال ترمب: "إنها (الرسائل الالكترونية) في وزارة الخارجية لكن مايك بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو أمر محزن جدا بالحقيقة".

وأضاف "لست مسرورا منه لهذا السبب". وتابع "إنه يدير وزارة الخارجية -- أخرج تلك الرسائل".

يُذكر أن بومبيو اشتهر بنبرته الحادة في استجواب كلينتون عندما كان عضوا في الكونغرس يحقق في الهجوم الدامي على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا.