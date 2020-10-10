ترمب يهاجم نجم دوري السلة للمحترفين: متحدث ديمقراطي سيء

استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجم الدوري الأميركي للمحترفين ولوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس، الجمعة، حيث ربط الانخفاض التاريخيً في تصنيفات اللعبة وضعف المشاهدين بتسييس اللعبة من قبل الدوري واللاعبين.

وتحدث ترمب في برنامج "The Rush Limbaugh Show" عن عدد من الموضوعات، وعلق على التقارير الأخيرة عن انخفاض كبير في التقييمات خلال نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين هذا العام بين ليكرز وميامي هيت.

وقال لقد أصبح الدوري الأميركي للمحترفين سياسيا لدرجة أن أحدا لم يعد يهتم بذلك.. لا أعرف حتى من الذي سيلعب في النهائيات". وحول ترمب انتباهه إلى جيمس، وأضاف أن "ليبرون هو متحدث باسم الحزب الديمقراطي ومتحدث سيء جدا.. لأنني، مرة أخرى، فعلت الكثير للمجتمع الأسود والناس لا يريدون أن يروا ذلك".

وقال ترمب إن مواقف جيمس السياسية أضرت به على الأرجح. وقال ترمب: "إنه لاعب كرة سلة رائع، لكن الناس لا يريدون رؤية رجل بهذه الطريقة. وظل جيمس هادئاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس، لكنه كان من أشد المنتقدين لترامب جهوده لإعادة انتخابه".

ويوم الأربعاء، بعد المناظرة نائب الرئيس مايك بنس مع كامالا هاريس، انتقل جيمس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من مايك بنس بعد أن هبطت ذبابة على رأسه وبقيت هناك لعدة دقائق.

وتجري نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين حاليا في فلوريدا وهي أطول موسم في تاريخ الدوري، وذلك بسبب وباء كورونا والإغلاق الذي أعقب ذلك.