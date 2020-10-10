محاولة خطف حاكمة ميشيغان.. استدعاء 6 للمثول أمام المحكمة

قالت السلطات إنه تم استدعاء 6 رجال يشتبه بمشاركتهم في مؤامرة لمتطرفين مسلحين لخطف حاكمة ولاية ميشيغان للمثول أمام المحكمة بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب وحيازة سلاح في حين ينتظر سابع تسليمه من ولاية ساوث كارولاينا.

واحتجز السبعة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في إطار تحقيق مشترك بين أجهزة الولاية والسلطات الاتحادية. ووصف ممثلو الادعاء هؤلاء الأشخاص بأنهم أعضاء في ميليشيا مناهضة للحكومة تسمى ولفيرين وتشمن.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالتآمر لخطف الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمير التي اشتبكت بحدة مع الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب بسبب أوامرها الخاصة بالصحة العامة المتعلقة بكوفيد-19.

وقال ممثلو الادعاء إن هؤلاء الرجال سعوا أيضا إلى ترهيب مسؤولي إنفاذ القانون وتوجيه تهديدات بالعنف للتحريض على اضطرابات مدنية وتدربوا على عملية لاقتحام مبنى الكونغرس بولاية ميشيغان واحتجاز مسؤولين حكوميين رهائن.

موضوع يهمك تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي استهدفته انتقادات غير عادية من جانب الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بنشر رسائل... بضغط من ترمب.. بومبيو يتعهد بنشر رسائل بريد هيلاري كلينتون أميركا

وقالت دانا ناسل، وزيرة العدل في ولاية ميشيغان في مقابلة مع شبكة "سي. بي .إس نيوز" CBS News، يوم الجمعة: "من الواضح أن هذا لم يكن مجرد كلام. كانت هناك العديد من الإجراءات العلنية، ولذا رأينا أن الوقت حان للتحرك قبل أن يفقد أي شخص حياته".

وقالت ناسل إنه تم إبلاغ حاكمة ميشيغان بالتحقيق وإطلاعها على التطورات التي حدثت خلال الشهرين الماضيين.

وأضافت ناسل: "في بعض الأحيان، تم نقلها هي وأسرتها نتيجة لأنشطة كانت سلطات إنفاذ القانون على علم بها".

ويواجه الرجال السبعة الذين وردت أسماؤهم في الشكاوى الجنائية التي قدمها مكتب ناسل، اتهامات بتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية وحيازة سلاح ناري لارتكاب جناية وكلاهما يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ويواجه اثنان منهم، وهما بيت ميوزيكو (46 عاما) وجوزيف موريسون (26 عاما)، اتهامات أيضا بالانتماء إلى عصابة إجرامية وارتكاب تهديد إرهابي.