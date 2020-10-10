مفاجأة غير سارة للديمقراطيين بنيفادا.. وبايدن يزورها على عجل!

هل يمكن أن تكون نيفادا لعام 2020 سببا لخسارة الديمقراطيين للرئاسة؟ فمازالت خسارة الديمقراطيين لميشغان الديمقراطية عام 2016 أمرًا يشعر الديمقراطيين بمرارته حتى اليوم؟

الآن كابوس جديد وهي نيفادا، ولاية اعتقد الديمقراطيون أنها في اليد ولكنها تتحول بشكل غير متوقع إلى دونالد ترمب؟ حيث ذكرت بعض المصادر أن الإقبال المبكر وسجلات الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين يرجح فوزا لترمب بالولاية بل حتى أن استطلاعات للرأي رجحتها بالتحول إلى ولاية حمراء بعد أن كانت زرقاء لسنوات وهو أمر كارثي قد يكلف بايدن الرئاسة.

أحد الإحصائيات الخاصة بالولاية أزعجت المؤسسة الديموقراطية، ففي عام2016 فازت هيلاري كلينتون بها بأقل مما خسرت أريزونا، وهي ولاية ساحة المعركة.

ووسط تحذيرات من أي ثقة مفرطة، زار جو بايدن ولاية نيفادا خلال جولته في الغرب يوم الجمعة.

ويتفوق بايدن على دونالد ترمب في نيفادا بمتوسط 7 نقاط، لكن الولاية لم تحظ باهتمام كبير من قبل الديموقراطيين، والآن يشعرون بالارتياح لسفر بايدن إلى هناك.

وحذر العديد من اللاتينيين داخل الحزب من أن بايدن لا يمكن أن يأخذ الولاية كأمر مسلم به. وعلى الرغم من ميزته في جمع التبرعات، يستعد بايدن لإنفاق 2.3 مليون دولار على التلفزيون في الولاية من الآن وحتى يوم الانتخابات، مقارنة بـ 3.2 مليون دولار لترمب، وفقًا لتحليلات الإعلانات الإعلامية.

وحاليا، ترمب لا ينفق شيئًا على اللغة الإسبانية في نيفادا، مقارنة بـ 200 ألف دولار من قبل بايدن. وينفق بايدن المزيد من الأموال في ولاية أريزونا أكثر من أي ولاية أخرى حيث ذكر إستطلاع للرأي أجرته مجموعة Trafalgar المتخصصة أظهرت تقدم ترمب في أريزونا بنسبة 47.8% مقابل 43.8% لبايدن، وهو ما أقضّ مضاجع الديموقراطيين، حيث ذكرت بعض المصادر الغير رسمية أن إحصائيات تسجيل الناخبين تظهر تفوق الجمهوريون في الولاية التي فاز بها ترمب عام 2016.

وكان منظمو استطلاعات الرأي الديمقراطيون اللاتينيون والجماعات الخارجية قلقة من الاتجاه اليميني في الولاية، وفي سبتمبر نقل تقرير "كوك" السياسي ولاية نيفادا من "ديموقراطية محتملة" إلى "ديمقراطية ضعيفة"، وهذا يعني أنها في طريقها لتصبح جمهورية محتملة.

وتقول المصادر بحسب مجلة "بوليتكو" Politico حتى الآن لم يتجاوز ترمب عتبة 30% مع الناخبين اللاتينيين في نيفادا، وهي علامة مهمة يأمل الديمقراطيون أن تمنعه من تأمين فوزه بالولاية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Equis Research الديمقراطية التي يديرها لاتينيون أن نسبة ترامب تبلغ 26% بين اللاتينيين، وهي النسبة نفسها في أواخر أغسطس. وفي الوقت نفسه، يتقدم بايدن قليلاً على الرقم النهائي لكلينتون، حيث حصل على دعم بنسبة 62% من الفئة الديموغرافية الرئيسية.

وللحفاظ على ترمب دون هذا العتبة، تقوم الجماعات الديموقراطية بإلقاء المزيد من الأموال على الولاية. وهذا الأسبوع، أطلق Somos PAC عمليات إعلانات باللغة الإسبانية في التلفزيون والإذاعة بقيمة مليون دولار بهدف إعادة تقديم بايدن إلى اللاتينيين، وتغطية تاريخ عائلته ووقته كنائب للرئيس.

وقالت ميليسا موراليس، رئيسة شركة Somos PAC محذرة الديموقراطيين "الشيء المتعلق بولاية نيفادا هو أننا لم نشهد قدرًا كبيرًا من التركيز أو الاهتمام بالولاية كما رأينا في عام 2016". ويحاول تشاك روشا، المستشار السابق لبيرني ساندرز الذي أدار التوعية اللاتينية للسيناتور والتي أدت إلى الفوز في الانتخابات التمهيدية، إشراك الشباب اللاتينيين الذين دعموا فوز ساندرز.

ويظهر إعلان من Nuestro PAC الخاص باللاتينيين الذين صوتوا لصالح ساندرز في المرحلة الابتدائية وهم الآن خلف بايدن، مستشهدين بتغير المناخ ومقترحات ديون الطلاب.

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إلا أن ترمب يقوم بحملة كبيرة هناك حيث زار ترمب الولاية في سبتمبر ، وعقد نائب الرئيس مايك بنس تجمعا هناك يوم الخميس، بعد يوم من مناظرته كامالا هاريس في ولاية يوتا المجاورة. وأشاد بنس بطريقة تعامل الإدارة مع جائحة فيروس كورونا التاجي، قائلا إنها أنقذت "أرواحًا لا حصر لها من الأمريكيين"، وتشير التقارير إلى أن الوباء أصاب ولاية نيفادا بشدة بشكل خاص مما ساهم في انخفاض السياحة وارتفاع مستوى البطالة الى واحدة من أعلى المعدلات في البلاد.

لكن فريق ترمب يرى مجالًا للنمو وبالنظر إلى النتيجة الوثيقة في عام 2016 عندما خسر بنقطتين فقط، استهدف الجمهوريون ناخبي المورمون في الولاية، على أمل استعادة أولئك الذين رفضوه بأعداد أكبر من المرشحين الجمهوريين السابقين.

وتعد نيفادا وأريزونا موطنًا لأكثر من نصف مليون عضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. وأعطى استطلاع أجرتهNew York Times-Siena College هذا الأسبوع تفوقًا لترمب بين الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأظهر أن معظم دعمه يأتي من المناطق الريفية في الولاية. وتقدم بايدن بشكل عام في الاستطلاع 48 مقابل 42 نقطة.

ويوم الجمعة، زار بايدن شرق لاس فيغاس، التي تضم عددًا كبيرًا من اللاتينيين، وألقى تصريحات في حدث بالسيارة في المحطة الثانية في المدينة. وركزت حملة بايدن أيضًا على التواصل الرقمي والشراكة مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في نيفادا للوصول إلى الشباب اللاتيني.