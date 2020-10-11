بايدن يتحدث عن "الخداع" في الانتخابات.. ثم يتراجع

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها انتخابات 2020 هي من خلال "الخداع"، قبل أن يتراجع لاحقاً ويقول إنه سيقبل نتائج الانتخابات.

وصرح نائب الرئيس السابق للناخبين بإحدى محطات الحملة الانتخابية في ولاية بنسلفانيا السبت: "تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هي من خلال الخداع الذي يحدث بالنسبة لأماكن الاقتراع!"، وفق "فوكس نيوز".

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كما أضاف أن الرئيس دونالد ترمب كان يحاول تثبيط التصويت من خلال التشكيك في أمن الاقتراع عبر البريد وإخبار المؤيدين "بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والمراقبة بعناية شديدة" في يوم الانتخابات.

"سرقة" النصر

وقبل مغادرة بنسلفانيا، أوضح بايدن تعليقاته للصحافيين، قائلاً إن تصريحاته "خرجت قليلاً عن سياقها"، مؤكداً: "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات. ما كنت أشير إليه هو المحاولات التي تتم لمحاولة التأثير على الناس وإخافتهم من التصويت.. يجب ألا نلتفت إليهم".

يذكر أن بايدن كان ذكر مراراً أن ترمب سيحاول "سرقة" النصر إذا لم يفز في الانتخابات. وجندت حملة المرشح الديمقراطي مئات المحامين والمتطوعين للـ"إشراف على الانتخابات ومنع الفوضى".

يشار إلى أنه قبل ذلك عندما سُئل دونالد ترمب عما إذا كان سيقبل انتقالاً سلمياً للسلطة في المناظرة الرئاسية الأولى لم يجب وبدلاً من ذلك شجب التصويت بالبريد على نطاق واسع.

وتوجه مراسل خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بسؤال لترمب قائلاً: "هل ستلتزم هنا اليوم من أجل انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات؟". ليرد الرئيس: "علينا أن نرى ما سيحدث. أنت تعلم أنني كنت أشتكي بشدة من أوراق الاقتراع، والتصويت عبر البريد كارثة"، مضيفاً: "تخلص من بطاقات الاقتراع وستكون سلمية للغاية - لن يكون هناك انتقال بصراحة لأني سأفوز. أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة. أنت تعرف أكثر من أي شخص آخر. والديمقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".