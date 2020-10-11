ترمب: سنوات حكم أوباما - بايدن كانت كارثية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، سنوات حكم سلفه باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، بـ"الكارثية".

موضوع يهمك أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان على تويتر، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تشن... أذربيجان تخرق الهدنة بالمدرعات.. وأرمينيا تسقط مسيّرة العرب و العالم

إلى ذلك، قال ترمب في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر إن "الناس لا يتذكرون الفوضى والكراهية خلال إدارة أوباما وبايدن، ولم أكن لأدخل البيت الأبيض لولا جو النعسان".

وأمس السبت، شارك الرئيس الأميركي في أول مناسبة عامة له منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع.

وألقى ترمب كلمة من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور الذين تجمّعوا في حديقة أسفلها، مع العلم أن طبيبه أكد في وقت لاحق أن الرئيس "لم يعد يُشكّل" مصدراً للعدوى بفيروس كورونا.

وقال ترمب: "لن نسمح بتحول أميركا إلى بلد اشتراكي.. علينا التخلص من الحركة اليسارية في أميركا.. إذا حكم اليسار الراديكالي سيشن حملة ضد تطبيق القانون".

كما اعتبر أن منافسه للرئاسة جو بايدن "خان الأميركيين الأفارقة" وأن "سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة.. المدن تحترق والديموقراطيون يقولون كل شيء على ما يرام".

وعن الانتخابات الرئاسية، أشار ترمب إلى أن "مشاكل كبيرة تسجل في بطاقات الاقتراع عبر البريد".