ترمب يعود لنشاطه وبايدن إلى أوهايو.. ومفاجأة بساوث كارولينا

عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي وصف نفسه بأنه تعافى تمامًا من فيروس كورونا، إلى مسار الحملة الانتخابية مساء الاثنين. وعقد مسيرة في سانفورد بولاية فلوريدا في مقاطعة بوسط فلوريدا الذي فاز فيها في عام 2016. واليوم هو اليوم الحادي عشر منذ أن تم تشخيص إصابة الرئيس بفيروس كورونا. وتنصح الإرشادات الصحية الحكومية بأن يظل الأشخاص الذين يعانون من حالات حادة من الفيروس معزولين لمدة تصل إلى 20 يومًا بعد ظهور الأعراض لأول مرة.

ويوم الجمعة، خلال مكالمة على الهواء لمدة ساعتين مع راش ليمبو، أقر ترمب بإصابته بحالة خطيرة من الفيروس. لكنه غرد بالأمس قائلاً إنه الآن "محصن" منه ولن يشكل تهديدًا للآخرين في تجمعاته. ووصف Twitter لاحقًا هذا المنشور بأنه غير دقيق وأخفى محتوياته، قائلاً إن ترمب انتهك سياسات الشركة حول المعلومات التي قد تكون ضارة حول الفيروس. وقبلها عاد الرئيس بهدوء إلى حملته الانتخابية الشخصية يوم السبت، عندما وقف على شرفة بالبيت الأبيض وخاطب مئات من أنصاره من مقر سكنه. ووصف ترمب الحدث - بأنه "احتجاج سلمي" لدعم "القانون والنظام" - نظمته كانديس أوينز ، التي تقود حركة تسميها "بليكسيت" ، لإقناع الناخبين السود بترك الحزب الديمقراطي.

وفي المقابل، يزور جو بايدن سينسيناتي وتوليدو في أول زيارة له إلى أوهايو قبل الانتخابات العامة. لقد صوتت الولاية بشدة لصالح ترمب قبل أربع سنوات، لكنها بدت مؤخرًا وكأنها تتراجع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأسبوع الماضي أن المرشحين متعادلين تقريبًا.

كايمي هاريسون وليندسي غراهام

وفي سياق آخر، تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" هل يمكن أن ترسل ساوث كارولينا ديمقراطيًا إلى مجلس الشيوخ الأميركي؟ إذا تغلب كايمي هاريسون على الجمهوري ليندسي غراهام في نوفمبر، فسيكون أول منافس ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ في الولاية منذ الستينيات.

لكن استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة أظهرت أن هاريسون يتأرجح مع غراهام، وقد أصدرت حملة هاريسون أمس إعلانًا مذهلًا: حيث ارتفعت التبرعات لديه بمقدار 57 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، محطمة الرقم القياسي الذي حصده سابقًا المرشح الديمقراطي الخاسر بيتو رورك في تكساس.

وفي الواقع المال عادة ليس كل شيء، لقد تجاوزت حصيلة هاريسون الرقم القياسي السابق للمرشح الديمقراطي بيتو روك الذي تم تسجيله بنحو 20 مليون دولار خلال حملته غير الناجحة لعام 2018 للإطاحة بالسيناتور تيد كروز. وتلقى المنافسون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في جميع أنحاء البلاد تبرعات نقدية قياسية هذا العام، حيث عبر الناخبون الليبراليون عن غضبهم من الرئيس ترمب.

وأدى ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لتحل محل القاضية روث بادر جينسبيرغ في المحكمة العليا إلى زيادة حدة ردود الفعل الديمقراطية، حيث ارتفعت التبرعات إلى مستويات لافتة للنظر في الولايات من ولاية ماين إلى ألاسكا. وبعد وقت قصير من وفاة جينسبيرغ الشهر الماضي، كانت منصة التبرع الديمقراطي ActBlue تتعامل مع أكثر من 100000 دولار من التعهدات كل دقيقة.

حزمة المساعدات ومفاوضات صعبة

موضوع يهمك حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، سكان فلوريدا من أن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، "عاشق كبير" لدكتاتورية... ترمب: بايدن عاشق كبير لكاسترو ويدعم الاشتراكية أميركا

وبشأن حزمة المساعدات، تواصل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وستيفن منوشين، وزير الخزانة، المفاوضات بشأن الجولة القادمة المحتملة من التشريعات التحفيزية لفيروس كورونا - لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يقومون بالضبط بتقديم السجادة الحمراء.

وبعد أقل من أسبوع من توقف الرئيس عن المفاوضات بشأن الفيروس، عاد ترمب للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق. لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ تراجعوا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قدم البيت الأبيض عرضًا بقيمة 1.8 تريليون دولار للديمقراطيين. وفي مكالمة متوترة يوم السبت مع أعضاء الحزب الجمهوري وعد مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سينقل اعتراضاتهم إلى الرئيس، لكنه أضاف: "عليكم جميعًا الحضور إلى جنازتي" بعد أن أبلغه.

من جانبهم يقول القادة الديمقراطيون إن اقتراح الإدارة لم يكن كافياً. وكتبت بيلوسي في رسالة عامة إلى زملائها: "في الأسبوع الماضي ، أظهر الرئيس بوضوح شديد أنه لم يأخذ الحرب ضد الفيروس على محمل الجد ، شخصيًا أو وطنيًا.. ينعكس هذا الموقف في الرد غير الملائم للغاية الذي تلقيناه أخيرًا من الإدارة يوم السبت".