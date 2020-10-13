زعيم الديمقراطيين يهدد بإجراء خطير لعرقلة تعيين القاضية

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الديمقراطيين لن "يوفروا النصاب القانوني" للأصوات في مجلس الشيوخ كوسيلة لمحاولة عرقلة تأكيد مرشح المحكمة العليا إيمي كوني باريت قبل الانتخابات، المقررة في 3 نوفمبر.

وخلال مؤتمر صحافي، عقده مساء الأحد، انتقد شومر الجمهوريين لدفعهم تعيين باريت في المحكمة، قائلاً إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيفعلون كل ما في وسعهم لمنع تأكيد تعيين باريت.

ومضى شومر يقول إن أحد الطرق التي يفكر بها الديمقراطيون في منع التعيين هي عدم توفير النصاب القانوني، مما يعني أن الديمقراطيين لن يحضروا جلسات الاستماع والتصويت لذلك لا يمكن إنجاز العمل.

والنصاب القانوني هو الحد الأدنى لعدد الأعضاء الحاضرين إما في لجنة أو في مجلس الشيوخ بأكمله لإجراء الأصوات، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" Fox News.

ويبلغ نصاب مجلس الشيوخ 51 عضوا. وهناك 22 عضوًا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، المسؤولة عن عملية التثبيت، وهناك حاجة لتسعة أعضاء لاكتمال النصاب في اللجنة، من بينهم اثنان على الأقل من حزب الأقلية، وفقًا لـ"فوكس نيوز".

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وقال شومر: "سنتحدث عن موعد إجراء التصويت الفعلي في اللجنة. وشدد شومر خلال المؤتمر الصحافي على أن "النصاب القانوني لن يكتمل".

ويمكن للجمهوريين وضع قاعدة جديدة والتصويت عليها لإنهاء النصاب القانوني في اللجنة، أو يمكن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تقديم قرار من شأنه أن يجعله لا يحتاج بعد الآن إلى عملية استماع أمام اللجنة القضائية، ويمكن تقديم الترشيح مباشرة إلى التصويت الكامل، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

وبدأت اللجنة القضائية جلسة الإقرار والتعيين يوم الاثنين وتأمل في التصويت لتأكيد باريت قبل انتخابات نوفمبر.