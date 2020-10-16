سباق الرئاسة.. مفاجأة لترمب في فلوريدا وبنسلفانيا

قد يكون السباق الرئاسي لعام 2020 أقرب مما توحي به استطلاعات الرأي، وذلك وفقاً لتحليل اتجاهات تسجيل الناخبين من قبل جي بي مورغان تشيس.

موضوع يهمك في لقاءين تلفزيونين منفصلين بثا في وقت متزامن، بين الرئيس دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في ذروة أوقات المشاهدة... في لقاء متزامن مع بايدن.. ترمب: أشعر أنني الفائز أميركا

فقد أثبتت التغييرات في عدد الناخبين المسجلين في كل من الأحزاب الرئيسية أنها متغير مهم في نتائج الانتخابات في الماضي، وفقاً للاستراتيجيين في جي بي مورغان الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، بعد أن قام بتحليل الاتجاهات في بعض الولايات، التي ستكون ساحة المعركة الحاسمة لفوز المرشح بالمجمع الانتخابي ونشرته فوكس نيوز.

في التفاصيل، يتفوق المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس ترمب بـ 9.2 نقطة، بحسب استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، ووفقاً لمتوسط استطلاعات الرأي التي جمعتها RealClearPolitics، إلا أن تقدمه لا يتجاوز 4.9 نقطة في الولايات المتنازع عليها بشدة.

وقبل 4 سنوات، تفوقت وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، أيضاً على ترمب في الاقتراع الوطني وفازت في التصويت الشعبي بما يقرب من 3 ملايين فقط لتخسر الكلية الانتخابية، حيث حصلت على 227 صوتاً فقط مقابل 304 لترمب.

ساحة المعركة

وقد يتم الفوز بحملة هذا العام أو خسارتها في بعض ولايات ساحات المعركة نفسها مثل ذلك السباق، مما يجعلها نقاطاً محورية للسياسيين ومنظمي استطلاعات الرأي والمراقبين على حد سواء.

وعلى سبيل المثال في ولاية بنسلفانيا، الولاية ذات الميول الزرقاء التي فاز بها ترمب بأغلبية 44 ألف صوت فقط في عام 2016، حصل الحزب الجمهوري منذ ذلك الحين على ما يقرب من 200 ألف ناخب.

بدوره، أعرب جي بي مورغان عن أن المكاسب تشير إلى أن ترمب قد يفوز بالولاية بهامش يزيد عن 240 ألف صوت في الانتخابات القادمة.

كما يشير تقدم مماثل في ساحتي القتال في فلوريدا ونورث كارولينا إلى أن ترمب قد يأخذ هاتين الولايتين بهامش أكبر مما كان عليه في حملته الأولى أيضاً.

ترمب يجب أن يسود

ويعتقد جي بي مورغان أيضاً أن زيادة عدد الجمهوريين المسجلين ستؤدي إلى تشديد السباق في نيو مكسيكو، لكن الولاية ستظل تسير مع بايدن.

وعلى الجانب الآخر، سيؤدي عدد متزايد من الديمقراطيين المسجلين في ولاية أريزونا إلى تشديد السباق في الولاية لكن ترمب يجب أن يسود.

وفي حين أن تسجيل الناخبين مشجع لترمب والحزب الجمهوري، إلا أنه يعتبر متغيرا واحدا فقط في تحديد نتيجة الانتخابات، ولا ينبغي استخدام النتائج للتنبؤ بنتيجة الولاية.

وهناك عدد من القضايا الأخرى التي لا تظهر في استطلاعات الرأي تقدم أيضاً إشارات مشجعة لترمب، وفقًا لتقرير Wells Fargo صدر الشهر الماضي.

أمور بمصلحة ترمب

إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أن ترمب تفوق على استطلاعات الرأي في جميع الولايات الرئيسية في ساحة المعركة في عام 2016، واقترحت أيضاً أن ترشيحه الأخير للمحكمة العليا وقضية تملك السلاح والدعم الأقوى من الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي كلها أمور تلعب دوراً في مصلحة ترمب.

وقال المحللون إن التعليم خارج الحرم الجامعي "عن بعد" بسبب COVID-19 وتصويت المستقلين بشكل أقل هو في صالح الرئيس أيضاً.